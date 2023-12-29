AP: Трамп всё ещё может участвовать в праймериз в Мэне и Колорадо, несмотря на попытки вычеркнуть его из бюллетеней

Вслед за властями Колорадо госсекретарь Мэна объявила о запрете Дональду Трампу баллотироваться в её штате. Но оба этих «исторических решения» не будут утверждены, а имя экс-президента не исчезнет из бюллетеней, пока Верховный суд США не вынесет свой вердикт по этому вопросу, сообщает Associated Press.

Сначала Верховный суд Колорадо постановил, что бывший президент Дональд Трамп не имеет права баллотироваться на свою старую должность в этом штате. Затем госсекретарь Мэна Шенна Беллоуз приняла аналогичное решение, пишет Associated Press.

Власти двух штатов ссылаются на 14-ю поправку Конституции, инкриминируя экс-главе Белого дома «участие в восстании». Иными словами, его обвиняют в том, что он спровоцировал штурм Капитолия 6 января 2021 года, поясняет агентство.

По словам Associated Press, решения этих штатов являются «историческими», но находятся в подвешенном состоянии, пока идут судебные разбирательства. Это означает, что Трамп остаётся в избирательных бюллетенях в Колорадо и Мэне и что его политическая судьба теперь находится в руках Верховного суда США.

Между тем эксперты по правовым вопросам предупреждают, что отсутствие чёткого решения по этому вопросу может привести к хаосу в случае победы Трампа. Особенно если демократы получат большинство в конгрессе и начнут чинить препятствия переизбранному президенту.