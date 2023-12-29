AP: Трамп всё ещё может участвовать в праймериз в Мэне и Колорадо, несмотря на попытки вычеркнуть его из бюллетеней

11:12
Бивол: стать абсолютным чемпионом мира — это миссия, которая должна быть выполнена
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской организации (IBO) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол высказался о своей цели в спорте.
11:10
«Закрытый показ» с Александром Гордоном покажут в эфире Первого канала 20 января
Ток-шоу «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном покажут в эфире Первого канала 20 января.
11:05
Хачатрян: в «Аталанте» всё ещё не приняли решения о будущем Миранчука
В «Аталанте» всё ещё не приняли решения касательно будущего российского полузащитника Алексея Миранчука.
11:03
СПБ Биржа возобновит торги ценными бумагами в 11:15 мск после сбоя
СПБ Биржа сообщила, что возобновит торги ценными бумагами в 11:15 мск после произошедшего технического сбоя.
11:00
ЮУрГУ в статусе инновационной площадки займётся развитием молодёжного туризма
Южно-Уральскому государственному университету (ЮУрГУ) присвоен статус федеральной инновационной площадки «Молодёжный туризм в условиях межуниверситетского кампуса».
10:59
Revista Colorada: «Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Ренана
Бразильский «Коринтианс» достиг компромисса с «Зенитом» по условиям аренды защитника петербургского клуба Роберта Ренана.
10:58
Синоптик Ильин спрогнозировал небольшой снег в Москве в новогоднюю ночь
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.
10:58
Посол Нечаев заявил об отсутствии предпосылок к отмене антироссийских санкций ЕС
Пока предпосылки, свидетельствующие о скорой отмене антироссийских санкций ЕС, отсутствуют, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
10:55
Специалист Вураско дал советы по использованию менеджера паролей
Эксперт группы компаний «Солар» по кибербезопасности Александр Вураско дал рекомендации по созданию надёжных паролей с использованием менеджера.
10:55
В Курганской области ожидается до -25 °С в новогоднюю ночь
Согласно данным ЦГМС Курганской области, в новогоднюю ночь на территории региона ожидается мороз до -25 °С.
10:53
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря.
10:47
Свечников признан первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
10:46
Двое детей и их мать погибли при пожаре в Волгоградской области
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области в результате пожара погибла годовалая девочка, шестилетний мальчик и их 34-летняя мать. Об этом сообщили в МЧС России.
10:42
В Харькове возникли проблемы с электричеством на фоне взрывов
Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о проблемах с электричеством в Харькове на фоне взрывов.
10:42
Психолог Решетникова заявила о пользе спортивных нагрузок при стрессе
Психолог Анастасия Решетникова заявила, что спортивные нагрузки могут быть полезны при стрессе.
10:39
Ветврач Еремеев предупредил об опасности новогодних игрушек для питомцев
Врач-хирург Vetcity Clinic Константин Еремеев предупредил, что некоторые новогодние игрушки и аксессуары могут быть опасны для домашних питомцев.
10:39
Только пятая часть россиян оценила уходящий 2023 год позитивно в карьерном плане
В ходе недавнего опроса лишь 18% россиян оценили позитивно 2023 год в плане личного развития и карьеры, признавшись, что он был лучше, чем предыдущий.
10:37
Calcio e Finanza: клубы Серии А обяжут подписать отказ от участия в Суперлиге
Клубы итальянской Серии А будут обязаны подписать отказ от участия в Суперлиге ради регистрации на следующий сезон.
10:36
Депутат Рады Чернев: новый пакет помощи США не изменит ситуацию на фронте
Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что новый пакет американской помощи Украине не сможет изменить ситуацию на передовой.
10:35
В Черёмушках отремонтировали многоэтажный дом
В районе Черёмушки в Юго-Западном административном округе Москвы закончился капитальный ремонт многоквартирного дома 1970 года постройки.
10:31
В Тернопольской области Украины произошли взрывы
В Тернопольской области Украины произошли взрывы.
10:25
В России прорабатывают либерализацию визового режима с дружественными странами
Российское правительство прорабатывает либерализацию визового режима с дружественными странами, заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
10:24
Собянин рассказал о бесплатных туравтобусах для школьников и пенсионеров
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе туристических автобусов для пенсионеров, школьников и студентов колледжей.
10:22
Собянин анонсировал новогоднюю программу в парках Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новогоднюю ночь в столице праздничные программы пройдут на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.
10:22
В Москве участники проекта «Город заданий» посетили более 3000 тренировок
Участники московского проекта «Город заданий» приняли участие в более чем 3 тыс. спортивных тренировок в городских дворах и парках.
10:21
Врач Хайкина посоветовала собирать для детей полезные новогодние наборы
Детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина посоветовала при самостоятельной сборке сладкого подарка для ребёнка на Новый год учитывать питательную ценность, вкус и безопасность продукции.
10:21
Тренер «Каролины» Бриндамор назвал Свечникова доминирующим игроком
Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор отреагировал на хет-трик российского нападающего команды Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».
10:16
На российской авиабазе Хмеймим для исповедующих ислам открыли молельную комнату
Молельную комнату для военнослужащих Вооружённых сил России, исповедующих ислам, открыли на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
10:15
AT: ВСУ терпят поражение по всем направлениям фронта
Украинские войска терпят поражение по всей линии боевого соприкосновения, говорится в материале Asia Times.
10:13
Мурашко посоветовал не оставлять детей без присмотра в праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посоветовал в период новогодних праздников уделять особое внимание детям и не оставлять их одних.
10:13
Telegraph: отступление ВСУ из Марьинки стало ударом по поддержке Украины
Отступление украинской армии из Марьинки в ДНР стало ещё одним ударом по поддержке Украины со стороны Запада. Такое мнение высказал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph.
10:10
Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего клубного тренера 2023 года.
10:09
В Москве рассказали о графике работы учреждений культуры в новогодние праздники
В Москве у некоторых учреждений культуры изменится график работы в новогодние праздники.
10:09
В праздники москвичам доступно 400 услуг и сервисов на портале mos.ru
На портале mos.ru доступно более 400 услуг и сервисов для решения разнообразных повседневных задач, в том числе и в новогодний период, от оплаты счетов до вывоза ненужных вещей.
10:01
ТАСС: очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артём» в Киеве
Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артём» в Киеве, находящегося неподалёку от станции метро «Лукьяновская».
10:00
«СТРАНА.ua» сообщило о новых взрывах во Львове
Украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» сообщило о новых взрывах во Львове.
09:59
Производственное предприятие получило повреждения в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении производственного предприятия в городе на фоне трёх волн взрывов.
09:49
Чернышенко заявил, что восемь стран хотят провести Игры Будущего
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал об интересе восьми стран в проведении международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».
09:48
Кличко заявил о повреждении здания станции метро «Лукьяновская» в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении здания станции метро «Лукьяновская» в украинской столице из-за взрыва.
09:45
Правительство утвердило положение о контроле за работой коллекторов
Российское правительство утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов — теперь им будут присваивать категории риска.
09:34
Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещённых организаций
В Казахстане приняли решение об исключении движения «Талибан»* из списка запрещённых в стране организаций, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.
09:33
Военная хроника сообщила о ракетах, летящих в сторону Львова
Военная хроника сообщила, что несколько ракет ушло в сторону украинского Львова.
09:33
Чернышенко предложил спросить Баха об Олимпийском ордене Путина
Заместитель председателя правительства Российской Федерации (РФ) Дмитрий Чернышенко признался, что ему интересно лично задать главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху вопрос, почему президенту страны Владимиру Путину не вернули Олимпийский орден.
09:22
Кличко сообщил о пожаре на складском помещении в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в складском помещении.
09:21
Карякин: горжусь оказанной мне честью войти в список доверенных лиц Путина
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что будет доверенным лицом президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.
09:19
США вывели корабли USS Bataan и USS Carter Hall из акватории Красного моря
США вывели свои десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из акватории Красного моря — их перевели в Восточное Средиземноморье, сообщили в ВМС США в Европе и Африке.
09:10
Международный фестиваль зимних видов спорта пройдёт в феврале на Амуре
Международный фестиваль зимних видов спорта пройдёт на реке Амур.
09:08
Мэр Харькова сообщил о 12 прилётах по городу за утро
Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что за утро в городе было зафиксировано около 12 прилётов.
09:01
Депутат ЕП от Эстонии Мадисон раскритиковал посольство Украины в Таллине
Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выступил с критикой реакции посольства Украины в Таллине на его инициативы о том, как помочь Киеву набрать «свежую кровь» для участия в боях.
08:54
СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами
СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов ценными бумагами из-за сбоя.