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AP: Трамп всё ещё может участвовать в праймериз в Мэне и Колорадо, несмотря на попытки вычеркнуть его из бюллетеней

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Вслед за властями Колорадо госсекретарь Мэна объявила о запрете Дональду Трампу баллотироваться в её штате. Но оба этих «исторических решения» не будут утверждены, а имя экс-президента не исчезнет из бюллетеней, пока Верховный суд США не вынесет свой вердикт по этому вопросу, сообщает Associated Press.
AP: Трамп всё ещё может участвовать в праймериз в Мэне и Колорадо, несмотря на попытки вычеркнуть его из бюллетеней
AP

Сначала Верховный суд Колорадо постановил, что бывший президент Дональд Трамп не имеет права баллотироваться на свою старую должность в этом штате. Затем госсекретарь Мэна Шенна Беллоуз приняла аналогичное решение, пишет Associated Press.

Власти двух штатов ссылаются на 14-ю поправку Конституции, инкриминируя экс-главе Белого дома «участие в восстании». Иными словами, его обвиняют в том, что он спровоцировал штурм Капитолия 6 января 2021 года, поясняет агентство.
 
По словам Associated Press, решения этих штатов являются «историческими», но находятся в подвешенном состоянии, пока идут судебные разбирательства. Это означает, что Трамп остаётся в избирательных бюллетенях в Колорадо и Мэне и что его политическая судьба теперь находится в руках Верховного суда США.
 
Между тем эксперты по правовым вопросам предупреждают, что отсутствие чёткого решения по этому вопросу может привести к хаосу в случае победы Трампа. Особенно если демократы получат большинство в конгрессе и начнут чинить препятствия переизбранному президенту. 
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источник
Associated Press США Северная Америка
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