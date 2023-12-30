Le Figaro: в отличие от Украины, Россия в 2023 году добилась успехов на фронте

00:23
Число жертв удара ВСУ по Белгороду возросло до 20
В МЧС России уточнили, что число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны украинской армии увеличилось до 20.
00:16
Сборная Латвии одержала победу над Германией на групповом этапе МЧМ по хоккею
Сборная Латвии одержала победу над Германией на групповом этапе молодёжного чемпионата мира по хоккею.
00:13
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
Сигналы воздушной тревоги звучат в четырёх украинских регионах.
23:57
Число попавших в США нелегальных мигрантов за декабрь достигло рекорда 2000 года
Число незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, достигло рекордного значения с 2000 года.
23:57
ФХР выразила соболезнования родным юных хоккеистов, погибших в ДТП под Вологдой
Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с гибелью юных хоккеистов команды «Чайка» в дорожной аварии.
23:44
Корнеев: Миранчук может «похоронить» себя в «Аталанте»
Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен соглашаться на переход в другой клуб.
23:43
Ремонтные бригады вместе с неравнодушными гражданами восстанавливают Белгород
В Белгороде после массированного обстрела украинцев на улицы вышли ремонтные бригады, к ним присоединились неравнодушные граждане.
23:33
Футбольная ассоциация Иордании призвала изолировать Израиль от мирового спорта
Футбольная ассоциация Иордании призвала мировое сообщество изолировать Израиль от спорта.
23:31
Нетаньяху: боевые действия в секторе Газа продлятся ещё несколько месяцев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа продлятся ещё несколько месяцев.
23:16
Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году
Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду улучшил свой результат по голам в 2023 году.
23:13
ЦПВС: авиация коалиции США четырежды нарушила воздушное пространство Сирии
Воздушное пространство Сирии в течение суток четырежды нарушалось авиацией международной коалиции во главе с США. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
23:00
Постпред Чехии отказался участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода
Постоянный представитель Чехии при ООН отказался участвовать в заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом украинцами Белгорода в том числе чешским оружием.
22:58
Эрдоган призвал не превращать в «провокации» отмену матча за Суперкубок Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отмену матча за Суперкубок Турции.
22:50
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Горловку
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинцы обстреляли кассетными боеприпасами Горловку.
22:42
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Ноттингем Форест» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
22:40
Число жертв удара украинцев по Белгороду увеличилось до 18
В МЧС России заявили, что число погибших в результате украинского обстрела Белгорода увеличилось до 18 человек.
22:37
Военная хроника сообщила о ракетных ударах по территории Украины
Военная хроника сообщила, что в ряде областей Украины зафиксированы ракетные удары.
22:31
«Тоттенхэм» объявил о переходе Льориса в «Лос-Анджелес»
«Тоттенхэм» объявил о переходе вратаря команды Уго Льориса в «Лос-Анджелес» из американской лиги MLS.
22:31
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова
Заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова скончалась на 83-м году жизни.
22:25
В ООН прокомментировали украинские удары по Белгороду
Офис Генерального секретаря ООН прокомментировал ракетные удары украинцев по мирным гражданам в Белгороде.
22:17
«Интер» продлил контракт с Мхитаряном до 2026 года
Миланский «Интер» объявил о продлении контракта с армянским футболистом Генрихом Мхитаряном.
22:17
Камеры сняли, как мать закрыла собой детей при обстреле украинцами Белгорода
Видеокамеры в Белгороде сняли, как во время обстрела города украинцами родители прикрывали собой детей.
22:08
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в столичном регионе.
22:00
Глава Крыма предложил помощь Белгороду после обстрела ВСУ
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил оказать всю необходимую помощь Белгороду после обстрела украинской армии.
21:59
Гол Пулишича помог «Милану» обыграть «Сассуоло» в Серии А
«Милан» на своём поле обыграл «Сассуоло» в матче 18-го тура итальянской Серии А.
21:51
Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли норвежцев на молодёжном чемпионате мира
Сборная Швейцарии по хоккею переиграла команду Норвегии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.
21:50
В Запорожской области отменили сокращение комендантского часа
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отменил распоряжение о сокращении комендантского часа в области из-за обстрела Белгорода.
21:42
Испанское антидопинговое агентство могут лишить статуса соответствия кодексу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить Испанское антидопинговое агентство (CELAD) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в случае невыполнения ряда соответствующих действий.
21:30
Спикер ВСУ Игнат признал, что Киев не может спрогнозировать удары России
Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил, что украинская сторона не может спрогнозировать удары России.
21:20
«Манчестер Сити» ни разу не проиграл на домашнем стадионе в 2023 году
«Манчестер Сити» завершил 2023 год без единого поражения на домашней арене во всех турнирах.
21:18
Экс-глава МВД Украины назвал ситуацию для ВСУ тяжелейшей за всё время боёв
Бывший глава МВД Украины и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире YouTube-канала «Прямой» назвал текущую ситуацию для украинских военных тяжелейшей за всё время боёв.
21:07
Мэр Белгорода: для помощи пострадавшим разворачиваются ПВР
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что для помощи пострадавшим после украинского обстрела открыто пять информцентров, а также разворачиваются пункты временного размещения (ПВР).
20:57
РИА Новости: юные хоккеисты команды «Чайка» погибли в ДТП
Юные спортсмены хоккейной команды «Чайка» погибли в результате аварии, которая произошла в Вологодской области.
20:56
Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду «преступлением бандеровских ублюдков»
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал террористический удар украинцев по Белгороду «кровавым преступлением бандеровских ублюдков».
20:55
«СТРАНА.ua»: в Сумской области произошли взрывы
В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы.
20:48
Власти Харькова заявили о более чем шести взрывах
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах.
20:44
Умер публицист Максим Соколов
Колумнист RT и РИА Новости, публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни.
20:40
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в провинции Папуа в Индонезии.
20:37
Третьяк пожелал России возвращения на международные турниры
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк пожелал России возвращения на международные турниры в 2024 году.
20:37
Умер британский актёр Том Уилкинсон
Британский актёр Том Уилкинсон скончался в возрасте 75 лет.
20:20
Медведева назвала Фролову самой удивительной фигуристкой чемпионата России
Российская фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что Анна Фролова произвела на неё наибольшее визуальное впечатление на недавнем чемпионате России в Челябинске.
20:20
«СТРАНА.ua»: в Харькове произошли взрывы
Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины.
20:18
МИД России: к обстрелу Белгорода причастны США и Великобритания
В Министерстве иностранных дел России заявили, что к обстрелу Белгорода украинцами непосредственно причастны британские и американские консультанты.
20:12
Гладков заявил о работе ВС России в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о работе Вооружённых сил России в Белгороде.
20:10
МИД России — об обстреле Белгорода: Киев вновь показал своё нацистское нутро
В МИД России заявили, что украинский обстрел Белгорода вновь показал бесчеловечное нацистское нутро киевского режима.
20:06
Медведева рассказала, как её возненавидели в Японии из-за романа с фигуристом
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала историю скандальной записки от японских фанатов.
19:58
Заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду назначили на полночь
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание Совета Безопасности ООН из-за украинского обстрела Белгорода пройдёт в 00:00 мск.
19:55
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд» в матче 20-го тура АПЛ.
19:53
Гладков рассказал о ситуации в Белгороде после украинского обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Белгороде после украинского обстрела.
19:51
СКА дома победил «Автомобилист» в матче КХЛ
СКА победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.