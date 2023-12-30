Le Figaro: в отличие от Украины, Россия в 2023 году добилась успехов на фронте

Хотя за этот год линия фронта на Украине серьёзно не изменилась, российской армии удалось «закруглить» границы, рассказывает Le Figaro. В то же время контрнаступ Киева провалился, оставив ВСУ в тупике и посеяв среди западных союзников разногласия по вопросу помощи Украине.

По итогам второй фазы СВО Россия добилась умеренных результатов и занимает уже 18% украинской территории, пишет Le Figaro. При этом задачи по «денацификации» и «демилитаризации» Украины, которые Владимир Путин повторил на ежегодной конференции, пока не выполнены. На протяжении всего 2023 года Россия «закругляла» границы, хотя линия фронта сильно не изменилась.

Со своей стороны Киев в этом году надеялся отбросить российские войска, а самые оптимистичные даже мечтали добраться до Крыма. Несмотря на поставки западного вооружения, контрнаступ провалился, разбившись об оборонительную линию Суровикина. Глава ВСУ Валерий Залужный признал, что украинская армия оказалась «в тупике».

Поддержка Запада также иссякла: демократы и республиканцы не пришли к согласию по дополнительной помощи в $61 млрд и перенесли голосование на следующий год. Евросоюз начал процесс присоединения Украины, но не смог предоставить ей €50 млрд из-за вето Венгрии, поэтому вернётся к этому вопросу в январе. Между тем Зеленский не устаёт подчёркивать, что его страна «не может выиграть без помощи» союзников.