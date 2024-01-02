ABC News: мэры американских городов бьют тревогу – они не справляются с потоком мигрантов
Кризис на границе доводит крупные города до предела. Ночью губернатор Техаса Грэг Эбботт приказал самолётам высадить 350 мигрантов в аэропорту близ Чикаго. Этот шаг привёл к обострению напряжённости между Эбботтом и мэрами нескольких крупных городов. Говорит корреспондент ABC Зарин Шан.
ЗАРИН ШАН, корреспондент ABC: Сегодня вечером, в связи с рекордным количеством мигрантов, пересекающих южную границу, три мэра американских городов бьют тревогу, заявляя, что их города находятся на пределе возможностей. Только сегодня губернатор Техаса Грэг Эббот приказал самолёту Боинг 77 с 350 просителями убежища прибыть в Рокфорд, штат Иллинойс. Пассажиры немедленно отправляются на автобусе в Чикаго.
Эббот, который уже несколько месяцев перевозит мигрантов в так называемые города-убежища, начал рейсы только после того, как власти Чикаго начали конфисковывать автобусы, используемые для их перевозки.
Аналогичные ситуации произошли в Денвере и Нью-Йорке, где с августа прошлого года появилось ещё больше автобусов для перевозки мигрантов — только в Нью-Йорк Эббот отправил почти 30 тыс. мигрантов, что побудило трёх мэров потребовать от автобусных компаний предварительного уведомления и дополнительных ограничений на высадку пассажиров с жёсткими штрафами, поскольку нынешняя система является опасной.
ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: Это подвергает опасности тех, кто уже и так много страдал. Ясно, что речь идёт не о том, чтобы остановить прибытие людей, а о том, чтобы обеспечить безопасность мигрантов и обеспечить их скоординированное и упорядоченное прибытие.
ЗАРИН ШАН: Мэры требуют федеральной поддержки, чтобы помочь справиться с растущим числом мигрантов.
ЭРИК АДАМС: Мы не можем продолжать выполнять работу федерального правительства.
ЗАРИН ШАН: На прошлой неделе Байден отправил министра Блинкена в Мексику на встречу с президентом страны, призвав его усилить контроль за соблюдением законов об иммигрантах. Возобновить работу ключевых пропускных пунктов и поощрять мигрантов оставаться в Мексике. Но президент Мексики настаивает на увеличении помощи. А конгресс затягивает голосование по изменению пограничной политики.
Законопроект связан с пакетом, включающим финансирование Украины и Израиля. Между тем, только за декабрь границу США пересекли почти четверть миллиона мигрантов, Линдси.
Конгрессу, безусловно, есть с чем работать в новом году. Зарин, спасибо.
Дата выхода в эфир 2 января 2024 года.
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