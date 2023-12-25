Fox News: «не самые весёлые праздники» — пограничники США не справляются с потоком мигрантов

Из-за неспособности администрации Байдена совладать с миграционным кризисом у пограничников США будут особенно тяжёлые праздники, заявил техасский шериф Брэд Коу в интервью Fox News. Решение проблемы возлагается на местные правоохранительные органы, с чем они, очевидно, не справляются. Между тем Мексика без лишних вопросов пропускает через границу нелегалов со всей Центральной и Южной Америки, если они говорят, что направляются в США.

Что же будет дальше, если в ближайшее время не предвидится никаких мер по облегчению пограничного кризиса, узнаем у Брэда Коу, шерифа округа Кинни, штат Техас. Шериф, когда мы с вами разговаривали последний раз, вы надеялись, хоть и не слишком, на то, что политики сделают шаг навстречу друг другу и что-то предпримут. Однако этого не произошло. Как обстоят дела сегодня?

БРЭД КОУ, шериф округа Кинни, штат Техас: Доброе утро, Нил. Сегодня всё перекладывается на местные правоохранительные органы. Пограничного патруля в нашем районе просто не существует. Все они находятся в центре обработки и занимаются делами там, так что наш район остаётся открытым. Президент профсоюза предупредил, что это будут не самые весёлые праздники для пограничного патруля. Не будут веселиться в праздники и мои помощники, потому что все мы будем работать, чтобы заполнить это отсутствие.

Губернатор Эбботт принял закон, согласно которому нелегальное пребывание здесь будет считаться правонарушением, но он вступит в силу 4 марта. А с сегодняшнего дня и до 4 марта мы остаёмся бессильными — если вы понимаете, о чём я.

Да, я прекрасно понимаю — мы как раз в прямом эфире наблюдаем за ситуацией в Игл-Пасс, где, как вы знаете, снова собираются толпы людей. Я хотел спросить вас, как обстоят дела с этим приказом губернатора Эбботта? Как вы знаете, шериф, многие люди пытаются оспорить его, заявляя, что губернатор зашёл слишком далеко, что это не то, чем вы и ваши люди могут или должны заниматься. Это, очевидно, добавляет проблем к вашим и без того значительным заданиям и нагрузкам. Что вы думаете по этому поводу и как вы планируете это реализовать?

БРЭД КОУ: Нам придётся встретиться с окружным прокурором и убедиться, что мы всё предусмотрели. Но, по моему мнению, это скорее сдерживающий фактор, чем что-то ещё. Да, как только он вступит в силу, мы будем производить аресты и возбуждать уголовные дела. Но я думаю, что в первую очередь это будет сдерживающим фактором. И если это сработает — замечательно.

Если это сдерживающий фактор, значит, разумеется, есть люди, которых вы сдерживаете, и вам приходится их арестовывать. Как это происходит?

БРЭД КОУ: Если мы задержим их, скажем, за контрабанду, то нам придётся пройти через весь процесс. Мы посадим их в тюрьму, представим суду, и там у них будет выбор: либо вернуться на родину, либо провести в тюрьме до 180 дней.

Шериф, что стоит за этим невероятным скачком цифр? Они всегда были высокими, и вы всегда делились с нами информацией о происходящем, но похоже, что за последние пару недель они стали просто невероятно огромными. Что послужило катализатором? Может быть, организована какая-то миссия, картели начали новую акцию по доставке людей через границу? В чём дело?

БРЭД КОУ: Дело в том, что картели контролируют ситуацию на мексиканской стороне и дальше на юг. Поэтому как только происходит нарушение коммуникации или они меняют условия, начинается новый поток. Венесуэла и некоторые другие страны Центральной Америки испытывают серьёзные экономические и политические проблемы — и картели этим пользуются. И как только они понимают, что могут проталкивать сюда людей в больших количествах в определённых районах, это открывает им возможность поставлять в страну наркотики и нежелательных лиц, преступников, насильников и тому подобное.

Делает ли Мексика что-нибудь, чтобы облегчить ситуацию?

БРЭД РОУ: Говорят, что делают, но, честно говоря, я в это уже не верю. На днях я разговаривал с одним мужчиной, кажется, из Эквадора, который находился здесь нелегально, — и у него было разрешение, которое позволяло ему нелегально въезжать в Мексику. Они дали ему транзитную визу, и, пока он ехал в США, никто не собирался его преследовать, арестовывать или отправлять домой. Поэтому я считаю, что Мексика — это часть проблемы, потому что они не соблюдают свои иммиграционные законы. Если люди говорят, что едут в США, их пропускают без всяких вопросов.

Просто невероятно. Я не знаю, как вы с этим справляетесь, сэр, но уж постарайтесь. Огромная благодарность вам и вашим людям. Брэд Коу, шериф округа Кинни, штат Техас. Шериф, счастливого вам Рождества — насколько это возможно. Спасибо.

БРЭД КОУ: Вам тоже. Счастливого Рождества и хорошего Нового года.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2023 года.