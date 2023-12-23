Fox Business: ослабление института семьи в США разрушает американскую мечту

Семейные институты в Америке за последние четыре десятилетия ослабли, что приводит к меньшему количеству браков и снижению рождаемости — а это, в конечном итоге, приводит к отставанию и разрушает американскую мечту. Об этом рассказала в эфире Fox Business Мелисса Кирни, автор книги, посвящённой проблеме неполных семей, где объясняется, насколько выигрывают дети, когда рядом с ними в период взросления находятся оба родителя.

Крепкие семьи делают страну сильнее. Но проблема заключается в том, что в условиях экономики Байдена финансовые реалии для создания семьи заставляют молодых людей переосмысливать эту концепцию — и это ведёт к меньшему количеству браков, меньшему количеству детей и разрушению американской мечты.



Посмотрите, как выросла стоимость ухода за детьми: за последние десять лет стоимость услуг еженедельной няни выросла на 92 процента. Согласно новому анализу, расходы на то, чтобы вырастить ребёнка, составляют почти 240 тысяч долларов — и это без учёта стоимости обучения в колледже. Своей реакцией на это с нами поделится Мелисса Кирни, автор книги «Привилегия иметь двух родителей: как американцы перестали вступать в брак и начали отставать».



Мелисса, спасибо, что вы здесь с нами! Входит ли в число ваших целей разговор с молодыми американцами или молодыми супружескими парами о том, что им нужно просто продолжать мечтать о создании семьи и выяснить, какие расходы для этого потребуются, как некое математическое уравнение — вместо того чтобы испугаться тех чисел, которые они видят?



МЕЛИССА КИРНИ, автор книги: Моя цель, на самом деле — это привлечь внимание к ключевой социальной проблеме, которая наблюдается в США на протяжении вот уже 40 лет и заключается в том, что доля детей, живущих вне семьи, которая состояла бы из обоих родителей, растёт. Что люди будут дальше делать с этой информацией с точки зрения тех решений, которые они сами принимают в своей жизни — я как экономист не вправе им указывать. Но я думаю, что для всех нас, кого волнуют в этой стране проблемы семейного благополучия и неравенства, а также классовых различий и достигаемых результатов, действительно важно иметь чёткое представление о том, что произошло со структурой семьи, в отношении детей и своего рода ослабления института семьи в этой стране за последние четыре десятилетия.



Итак, давайте перейдём к этому вопросу, о котором идёт речь в вашей книге «Привилегия иметь двух родителей: как американцы перестали вступать в брак и начали отставать» — и там рассматривается снижение уровня браков и влияние этого на экономику США…



Дата выхода в эфир 20 декабря 2023 года.