CBS News: возвращение в прошлое — в США зафиксировано значительное увеличение числа нарушений детского труда
За последний месяц Министерство труда оштрафовало несколько компаний за нарушение законов о детском труде и начало расследование гибели 16-летнего подростка на лесопильном заводе в штате Висконсин. Это происходит в то время, когда многие штаты фактически отменяют свои собственные законы о защите детского труда. Подробнее об этом — у Ланы Зак. Лана?
Вы, вероятно, не подумали бы, что одним из объектов дерегулирования в настоящее время являются законы о детском труде, но только за последние два года в 14 штатах были внесены законопроекты, ослабляющие защиту детского труда. Например, Айова попала в заголовки газет, разрешив нанимать детей в возрасте 14 лет на опасные промышленные работы, а Нью-Гэмпшир меняет свои законы, позволяя 14-летним подросткам обслуживать столы, где подают алкоголь. Но чтобы понять, как эти штаты обращают вспять подобные правила, я хочу немного отмотать время назад и рассказать об истории защиты детского труда.
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