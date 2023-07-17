CBS News: возвращение в прошлое — в США зафиксировано значительное увеличение числа нарушений детского труда

Всё больше компаний замечены за нарушением условий детского труда. Как сообщает издание CBS News, штаты один за другим отменяют законы, регулирующие труд несовершеннолетних, позволяя им работать в опасных условиях. По данным американских СМИ, за последние восемь лет число детей, работающих в нарушенных условиях труда, выросло в три раза.

За последний месяц Министерство труда оштрафовало несколько компаний за нарушение законов о детском труде и начало расследование гибели 16-летнего подростка на лесопильном заводе в штате Висконсин. Это происходит в то время, когда многие штаты фактически отменяют свои собственные законы о защите детского труда. Подробнее об этом — у Ланы Зак. Лана?

Вы, вероятно, не подумали бы, что одним из объектов дерегулирования в настоящее время являются законы о детском труде, но только за последние два года в 14 штатах были внесены законопроекты, ослабляющие защиту детского труда. Например, Айова попала в заголовки газет, разрешив нанимать детей в возрасте 14 лет на опасные промышленные работы, а Нью-Гэмпшир меняет свои законы, позволяя 14-летним подросткам обслуживать столы, где подают алкоголь. Но чтобы понять, как эти штаты обращают вспять подобные правила, я хочу немного отмотать время назад и рассказать об истории защиты детского труда.

Детский труд был распространён в США вплоть до Великой депрессии. По данным переписи 1900 года, более чем каждый пятый ребенок работал, и это, как считалось, по наиболее скромным подсчётам. Многие дети работали на текстильных фабриках, в угольных шахтах и на фермах, подвергаясь риску получения серьёзных травм и зачастую работая более 10 часов в день.

Нормы, регулирующие детский труд, были введены в 1938 году законом «О справедливых трудовых стандартах» для работников несельскохозяйственного сектора. Он содержал несколько положений. В соответствии с ним никто не мог быть принят на работу в возрасте до 14 лет, за исключением артистов или разносчиков газет. Детям до 16 лет запрещалось работать в течение учебного дня. И никто не мог работать в опасных условиях до 18 лет.

Перенесёмся в наши дни. Сегодня активисты утверждают, что ослабление этих ограничений — это шаг в неправильном направлении, который приведёт к созданию более опасных условий для детей на производстве. Так, с 2015 года Министерство труда США выявило увеличение на 283 процента числа несовершеннолетних, нанятых в условиях нарушения законов о детском труде, и увеличение на 94 процента числа нарушений трудового законодательства по опасным профессиям.

Как отмечает Министерство труда, некоторые из детей, в отношении которых замечены нарушения, являются подростками-мигрантами, которые попали сюда через трещины в иммиграционной системе. Необходима иммиграционная реформа, поскольку всё больше детей будут подвергаться опасным условиям труда, пересекая границу в составе компаний.

Дата выхода в эфир 14 июля 2023 года.