NYP: кризис близок к точке кипения — пограничные службы Техаса не справляются с наплывом мигрантов

Пограничники на южной границе США не справляются с наплывом мигрантов. Сотрудники таможни и пограничной охраны направляются сюда со всей страны, однако нехватка персонала ощущается очень остро, сообщает New York Post. Так, число мигрантов в городе Игл-Пасс на юге Техаса превышает число пограничников в соотношении 200 к 1.

Пограничники на южной границе Соединённых Штатов с трудом справляются с наплывом мигрантов. Сотрудники таможни и пограничной охраны направляются сюда со всей страны, однако нехватка персонала ощущается очень остро, сообщает New York Post. Так, число мигрантов в городе Игл-Пасс на юге Техаса превышает число пограничников 200 к 1.

По данным СМИ, на днях пограничный пункт Техаса оформлял приём более 4500 мигрантов, а в это время внутри уже содержались 5300 человек. В результате вместимость пропускного пункта достигла 260%.

Положение настолько осложнилось, что по признанию конгрессмена штата Тони Гонсалеса, власти были вынуждены закрыть КПП таможенной и пограничной службы по всему штату и перенаправить рабочую силу в Игл-Пасс. Таким образом, другие населённые пункты были оставлены без должного контроля, из-за чего в большом количестве сельских районов активизировались контрабандисты.

«Все до единого контрольно-пропускные пункты закрыты — Увальде, Кариццо, — все до единого КПП закрыты, и все до единого агенты пограничного патруля здесь. Угадайте, где их нет? Их нет в полях, чтобы останавливать плохих актёров и контрабандные товары. Это опасно. Все на пределе», — сообщил Гонсалес в беседе с NYP.

По словам конгрессмена, на выручку техасским коллегам бросили сотрудников пограничной службы со всей страны: «Я встретил парня из Буффало и ещё одного из Нью-Джерси. Я имею в виду, что они приезжают помогать со всей страны».

В начале декабря Игл-Пасс был вынужден закрыть один из своих международных мостов в Мексику, чтобы сконцентрировать все возможные ресурсы для контроля за наплывом мигрантов. На этой неделе также приостановлено движение грузовых поездов через границу, сообщает NYP.

Кроме того, закрылись пункты въезда в Аризону и Калифорнию с целью перенаправить рабочую силу на другие КПП. Ситуация ещё больше усугубилась в начале недели, когда был установлен новый ежедневный рекорд по количеству выловленных нелегальных мигрантов — 12 600 человек за сутки.

Конгрессмен Гонсалес винит Байдена в том, что тот не предпринимает должных мер по защите Техаса: «Всё меняется. И как раз, когда вы думаете, что достигли дна, становится ещё хуже. Штат делает всё возможное, чтобы держаться на плаву, но это федеральная проблема — и она прекратится только тогда, когда отреагирует федеральное правительство».

Как сообщает издание, реакцией Джо Байдена на кризис стал призыв к мигрантам оставаться на местах и пытаться подавать заявление на законных основаниях через специальное приложение «CBP One». Очевидно, что это предложение предпочитают игнорировать.

«Я посетил пункт въезда, и там было всего 60 человек, которые сделали это через приложение CBP One. 60! А приезжают десять тысяч человек. Эта процедура не работает», — пояснил Гонсалес.

Пограничный кризис также сказывается и на местных службах экстренной помощи. В последнее время парамедикам регулярно приходится заниматься мигрантами, оставляя пожарную службу без машин скорой помощи.

«У нас есть пять машин скорой помощи на весь округ Маверик, площадь которого составляет чуть больше 1200 квадратных миль, и наступает время, когда мы настолько перегружены, что прибегаем к отправке пожарных машин на вызовы неотложной медицинской помощи, чтобы обеспечить базовое жизнеобеспечение и дождаться машин скорой помощи», — приводит NYP слова Родольфо Кардона, помощника начальника пожарной охраны и координатора по управлению чрезвычайными ситуациями округа Маверик.

«Мы имеем дело со всем, от утоплений до теплового удара… Приходится постоянно находиться здесь, в реке, извлекая тела женщин и детей. Это чрезвычайно трагично, и с этим нашему федеральному правительству необходимо что-то делать», — пояснил Кардона. По его словам, в течение 10 дней местные пожарные вытащили из реки Рио-Гранде тела 16 мигрантов, которые пытались переправиться в США.

Тем временем, не наблюдается никаких признаков замедления пограничного кризиса. По информации издания, в период с августа по октябрь пограничная служба ловила более 300 тыс. нелегальных мигрантов ежемесячно. Согласно предварительной статистике за ноябрь и декабрь, тенденция сохраняется.

По состоянию на ноябрь количество незавершённых слушаний по миграционным вопросам превысило 3 млн. Всего год назад эта цифра составляла 2 млн. Таким образом, на одного судью приходится около 4500 незавершённых дел.

Издание отмечает, что рассмотрение дел уже расписано на годы вперёд, а тем временем многие из мигрантов, которые фигурируют в этих делах, могут свободно оставаться на территории США до начала слушаний.

Отчаявшись получить помощь из Белого дома, губернатор Техаса Грег Эбботт решил взять дело в свои руки и подписал указ, позволяющий полиции арестовывать людей, пойманных при незаконном въезде в страну.

«До тех пор пока президент Байден не вмешается и не выполнит свою работу по обеспечению безопасности границы, Техас продолжит предпринимать исторические действия, чтобы помочь местным службам реагировать на этот кризис, созданный Байденом», — говорится в заявлении представителя губернатора.