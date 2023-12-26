NYP: «У США нет границы, приезжайте» — Байдена обвинили в рекордном наплыве мигрантов

Тысячи мигрантов из Южной и Центральной Америки выдвинулись в сторону американской границы из мексиканского города Тапачула. Байдену по силам остановить этот марш, однако до сих пор он не сделал абсолютно ничего, утверждает New York Post. Если рекордному каравану, как обычно, удастся попасть в Америку, это станет сигналом для нелегалов со всего мира: «У США нет границы — приезжайте».

Караван из нескольких тысяч мигрантов движется через Мексику в сторону США. Пункт назначения: «граница, которую Джо Байден широко распахнул и отказывается охранять». Как утверждает New York Post, президент США может остановить эту шокирующую волну мигрантов в любой момент — однако он этого не делает.

«Байден будет делать то, что делает всегда: обвинять конгресс. Но эта катастрофа — только его рук дело», пишет издание. Если бы он действительно хотел решить проблему, он давно мог бы это сделать.

Во-первых, для получения убежища необходимо столкнуться с религиозными или политическими преследованиями в своей стране, а караван из 8000 мигрантов движется с лозунгом «Выход из нищеты». Если бы Байден хотел остановить мигрантов, он заставил бы пограничников провести ускоренные слушания на границе, определить, что экономические трудности не дают пересекающим границу права на убежище, и повернуть их обратно.

Во-вторых, Байден мог бы следовать правилам, согласно которым беженцы должны просить убежище в первой безопасной стране, в которую они въезжают, то есть в Мексике, а не в США. Наконец, согласно своему же закону, Байден мог бы заставить людей подавать заявление на въезд в США из другой страны, а не принимать их «с распростёртыми объятиями» уже на территории Америки.

Однако ничего из этого не происходит. Как отмечает издание, на протяжении последних двух лет в США прибывают рекордные числа мигрантов — каждый финансовый год туда нелегально въезжают более 2 млн человек. И если сейчас этот многотысячный караван сможет у всех на глазах пройти в Аризону и Техас, это «станет сигналом всему миру: у США нет границы — приезжайте».