NYP: «У США нет границы, приезжайте» — Байдена обвинили в рекордном наплыве мигрантов
Караван из нескольких тысяч мигрантов движется через Мексику в сторону США. Пункт назначения: «граница, которую Джо Байден широко распахнул и отказывается охранять». Как утверждает New York Post, президент США может остановить эту шокирующую волну мигрантов в любой момент — однако он этого не делает.
Во-первых, для получения убежища необходимо столкнуться с религиозными или политическими преследованиями в своей стране, а караван из 8000 мигрантов движется с лозунгом «Выход из нищеты». Если бы Байден хотел остановить мигрантов, он заставил бы пограничников провести ускоренные слушания на границе, определить, что экономические трудности не дают пересекающим границу права на убежище, и повернуть их обратно.
Во-вторых, Байден мог бы следовать правилам, согласно которым беженцы должны просить убежище в первой безопасной стране, в которую они въезжают, то есть в Мексике, а не в США. Наконец, согласно своему же закону, Байден мог бы заставить людей подавать заявление на въезд в США из другой страны, а не принимать их «с распростёртыми объятиями» уже на территории Америки.
Ссылки по теме
-
Экс-чиновник: миграционный кризис на южной границе США — проблема национального масштаба
-
Fox News: «не самые весёлые праздники» — пограничники США не справляются с потоком мигрантов
-
Сенатор США о кризисе на границе: демократов заботит только переизбрание Байдена
-
Байден занял «почётное» место среди главных неудачников 2023 года по версии Fox News