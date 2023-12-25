Сенатор США о кризисе на границе: демократов заботит только переизбрание Байдена

Сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон обвинил демократов в том, что они озадачились вопросом безопасности южной границы США только из-за того, что рекордный поток нелегальных иммигрантов угрожает переизбранию президента Джо Байдена. При этом, сообщает The Washington Times, Джонсон сомневается в том, что переговоры в конгрессе позволят добиться реальных результатов на границе.

Член сената США Рон Джонсон заявил, что Демократическая партия открыта для изменений политики на южной границе только потому, что рекордный поток нелегальных иммигрантов создаёт проблемы для переизбрания президента Джо Байдена, пишет The Washington Times.

«Прямо сейчас единственная угроза, которую они видят, — это угроза переизбранию Байдена, и именно поэтому они начинают действовать. Это настолько беспрецедентно, что потребуются беспрецедентные действия, чтобы это исправить», — отметил сенатор от Республиканской партии.

Джонсон требует большей прозрачности от руководства партии в ходе обсуждения ужесточения миграционного законодательства и сомневается, что переговоры в Вашингтоне принесут плодотворные результаты на границе.

«Изменение формулировок законодательства не сработает. Нам нужно остановить этот поток. Нам нужно показать миру, что мы собираемся обезопасить нашу границу», — добавил сенатор.