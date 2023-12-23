Fox News: конгресс США будет решать накопившиеся проблемы после каникул

После возвращения с каникул конгрессменов ждут нерешённые вопросы и жёсткие дедлайны, рассказывает Fox News. Их главная задача — не допустить остановки работы правительства, для чего потребуется согласовать бюджет на предстоящий год.

ДЖУЛИЯ БАНДЕРАС, ведущая Fox News: Когда конгресс вернётся с каникул, у его членов будет полно дел и строгий дедлайн. На границе царит полный беспорядок, конфликты на Украине и в Израиле продолжаются, а расследование в отношении бизнеса семьи Байдена подходит к основному этапу. Также конгрессмены столкнулись с угрозой приостановки работы правительства. Старший корреспондент в конгрессе Чад Пёрграм представит нам итоги. Привет, Чад!

ЧАД ПЁРГРАМ, старший корреспондент Fox News в конгрессе: Доброе утро, Джулия! Первостепенная задача — не допустить остановки работы правительства, иначе конгресс не сможет решить никакой другой вопрос. Для продления финансирования есть два крайних срока: 19 января и 2 февраля.

Существуют опасения, что конгрессу придётся принять ещё один временный бюджет, чтобы избежать шатдауна. Осенью конгрессмены уже делали это дважды. Лидер меньшинства в сенате Митч Макконнелл выступает против такого временного решения, которое просто возобновляет финансирование на прежнем уровне. Заморозка может повредить военному ведомству, которое получает большую часть средств от конгресса.

МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер республиканского меньшинства в сенате: Постоянная резолюция на год просто неприемлема. Она приводит к пагубным последствиям, особенно для обороны, а сейчас продолжаются все эти конфликты. Так что нам надо прийти к соглашению в верхах, чтобы как можно быстрее получить результат.

Однако палата представителей и сенат после Дня благодарения не смогли принять никакого проекта о бюджете. Конгрессмены обеих партий по-прежнему стараются договориться по безопасности границ. Вместе с ним они примут пакет о помощи Украине и Израилю.

КРИС МЁРФИ, сенатор-демократ от Коннектикута: Достичь компромисса сложно, и его так же сложно записать и отразить идеи на бумаге таким образом, чтобы гарантировать, что указ правильно выполняют.

На парламент наступает лавина: республиканцы из палаты представителей продолжают расследование для импичмента Байдену. В 2024 году ожидаются допросы за закрытыми дверями и, возможно, обвинения Хантера Байдена в неуважении к сенату после того, как тот уклонился от дачи показаний в палате представителей. Джулия?

ДЖУЛИЯ БАНДЕРАС: Спасибо, Чад Пёрграм.