Экс-чиновник: миграционный кризис на южной границе США — проблема национального масштаба

Урегулирование ситуации с бесконтрольной миграцией через южную границу США нельзя взваливать на отдельные штаты, поскольку нынешний кризис приобрёл уже национальные масштабы, заявил в эфире Fox News бывший советник правительства штата Нью-Йорк по вопросам внутренней безопасности Майкл Балбони. По мнению Балбони, один из важнейших факторов кризиса заключается в том, что американские власти просто не имеют представления, что за люди переходят границу и как они попадают в северные регионы страны.

БИЛЛ МЕЛУДЖИН, корреспондент Fox News: (Говорит по-испански.) Откуда вы?

МУЖЧИНА: Из Эквадора.

БИЛЛ МЕЛУДЖИН: Все из Эквадора?

МУЖЧИНЫ: Да.

БИЛЛ МЕЛУДЖИН: А приехали зачем? Работать хотите?

МУЖЧИНА: Да, хотим работать. Все работать хотим.

МУЖЧИНА: У нас очень опасно, безопасность во всех смыслах отсутствует. Никакого порядка в стране.

БИЛЛ МЕЛУДЖИН: А куда внутри США поедете?

МУЖЧИНА: В Пенсильванию?

БИЛЛ МЕЛУДЖИН: В Пенсильванию.

МУЖЧИНА: А я в Нью-Йорк.

БИЛЛ МЕЛУДЖИН: В Нью-Йорк.

МУЖЧИНА: В Чикаго.

БИЛЛ МЕЛУДЖИН: В Чикаго.

МУЖЧИНА: И я в Чикаго.

БИЛЛ МЕЛУДЖИН: В Чикаго.

Итак, в США в этом месяце фиксируют рекорд по количеству обнаружений мигрантов. А у нас в гостях бывший советник правительства штата Нью-Йорк по вопросам внутренней безопасности Майкл Балбони.

Майкл, сейчас в Аризоне усердно работает мой коллега Билл Мелуджин, а пару недель назад мне самому довелось наблюдать то же самое в городе Игл-Пасс, штат Техас; такого количества мигрантов нам ещё видеть не приходилось. А ведь губернатор Техаса Грег Эбботт среди прочего с самого начала предпринял шаг, который определённо позволил добиться цели по распространению пограничного кризиса на города, которые расположены далеко на севере, чтобы там поняли, какие последствия он имеет, — начал отправлять автобусы мигрантов в такие, например, штаты, как Нью-Йорк.

Мы даже можем показать вам подробную сводку об этих развозах. Как видите, всего мигрантов отправили 82900. Из них в Вашингтон отправили 12 тысяч — я даже сам видел те самые автобусы, на которых их везли, — а в Нью-Йорк доставили 30 тысяч.

Какие у вас мысли по поводу того, что предпринимал губернатор Эбботт? Оказались ли такие меры эффективными? Толковый ли это курс?

МАЙКЛ БАЛБОНИ, бывший советник правительства штата Нью-Йорк по вопросам внутренней безопасности: В чём губенатор Эбботт определённо добился успеха, так это в том, что сделал этот вопрос общенациональным. И если говорить о кризисе на границе и об ответственности за защиту США, она не должна ложиться на плечи какого-либо отдельного штата. Эту границу за несколько лет успели пересечь в буквальном смысле миллионы людей. Так насколько реалистичным тогда был бы подход, при котором это бремя нёс бы один Техас? Это — кризис национального масштаба, и реагировать на него должна вся страна.





Что же до Нью-Йорка, самое любопытное в этом числе, которое вы привели, что там получилось 30 тысяч, а всего в город приехали больше 100 тысяч мигрантов. Отсюда вопрос: как остальные-то сюда попали? И в этом как раз и заключается суть проблемы: мы не знаем, что за люди пересекают границу и как они до нас добираются. А там ведь не только люди из Южной и Центральной Америки.

Мысль вы озвучили очень интересную, Майкл — о том, какое влияние не только упомянутые автобусы, а кризис в целом оказал на такие места, как Нью-Йорк. На прошлой неделе я прочёл статью, которую написал бывший нью-йоркский губернатор Эндрю Куомо, и поразился — а опубликована статья была не где-то, а в The New York Post. Я хотел бы её вам показать.

Озаглавлен материал так: «Если федеральное правительство и власти штата не возьмут на себя ответственность за миграционный кризис, администрации Нью-Йорка следует подать на них в суд». Куомо пишет: «Нью-Йорк и так оказался в критической ситуации — ему пришлось решать вопросы, связанные с постковидной экономической конъюнктурой, нехваткой кадров, преступностью, бездомностью, массовым отъездом людей и дефицитом бюджета. Город не может себе позволить выделить, как преполагается, 12 миллиардов долларов на помощь мигрантам». Далее он объясняет: «Город — локомотив экономики штата и всего региона. Если «Большое яблоко» даст слабину, последствия будут разрушительные». И, наконец, подытоживает: «Федеральное правительство и власти штата к тому же безобразно обходятся и с мигрантами, которых в чрезмерном количестве заселяют в и так густонаселённый город, распихивая их по современным ночлежкам и палаточным городкам».

Как вы это прокомментируете?

МАЙКЛ БАЛБОНИ: Здесь всё по сути сводится к вопросу о том, не сделал ли Нью-Йорк — как и Лос-Анджелес, Чикаго и Сан-Франциско — сам себя главным пунктом назначения для мигрантов, присвоив себе наряду с перечисленными городами статус так называемого убежища? Об этом теперь уже полноценно спорят. Это ведь теперь стало обычаем и привычной практикой — и здесь даже не закон штата действует, а норма муниципального уровня, в которой по сути говорится: «Если к нам приедете, вам помогут». И никто на самом деле не ждал, что эту норму придётся реально применять.





А нынешний миграционный кризис показал, что люди, которые пересекают границу, знают, в каких городах их примут. Вы это могли слышать в подводке к этому интервью: там мигранты стояли на границе и на вопрос о том, куда они направляются, отвечали: «В Нью-Йорк» или «В Чикаго». Города, которые они называли, как раз и имеют статус убежищ, и это не просто так совпало.





Ну а Эндрю Куомо говорит совершенно справедливые вещи: город к такому не готов. Мэр Нью-Йорка Адамс об этом же вопит уже больше года — город действительно к подобному не подготовлен. А ведь теперь заговорили о сокращении бюджетов, а «ковидных» денег, которые когда-то выделялись, теперь уже нет. На рынке ценных бумаг ситуация у нас замечательная, но возникает вопрос, что будет потом? Финансовый контролёр штата Нью-Йорк Том Динаполи уже заявил, что времена нас ждут с финансовой точки зрения очень тяжёлые.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2023 года.