Mediaite: «угроза демократии исходит от Байдена» — в конгрессе не намерены автоматически утверждать итоги выборов президента США
Член конгресса США от Республиканской партии Элиза Стефаник заявила, что не станет участвовать в утверждении результатов следующих выборов президента в стране, если они окажутся такими же «нечестными», как предыдущие.
«Мы посмотрим, законны ли эти выборы», — цитирует Mediaite заявление политика в эфире телеканала NBC. «Пока что мы видим, что демократы настолько отчаялись, что пытаются исключить президента Трампа из избирательных бюллетеней. Это подавление воли американского народа», — настаивает Стефаник. По её словам, «то, что мы видели в 2020 году, было незаконным обходом конституции», и сегодня демократы снова пытаются «украсть выборы».
«Реальная угроза демократии — это Джо Байден и демократы, которые пытаются исключить президента Трампа из избирательных бюллетеней, потому что Джо Байден знает, что он не сможет победить у урны для голосования», — подчёркивает член конгресса.