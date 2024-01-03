Fox News: Байден зря ставит высокие цели — шансов на переизбрание у него почти нет

Джо Байден признался журналистам, что главной целью на наступивший год для него станет победа на предстоящих президентских выборах — однако достичь её он почти наверняка не сумеет, полагает внештатный обозреватель Fox News Джо Конча. Как напомнил публицист, рейтинги Байдена постоянно падают даже среди сторонников Демпартии — да и там, похоже, поняли, что честная победа им не светит, и потому пытаются заставить Трампа выйти из гонки.

А теперь — обсудим президента Байдена и цель, которую он себе поставил на новый год. Давайте посмотрим.

ЖУРНАЛИСТ: Господин президент, какую вы себе поставили цель на новый год?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: На следующий год вернуться в Белый дом.

ЖУРНАЛИСТ: Это всё?

ДЖО БАЙДЕН: Сейчас это — самая главная цель.

И как вам такое, Джо?

ДЖО КОНЧА, внештатный обозреватель Fox News: Что тут скажешь — в нынешних обстоятельствах достичь такой цели, а именно — вернуться в Овальный кабинет, у господина Байдена шансов практически нет.





Его рейтинг по соцопросам продолжает падать; он отстаёт от Дональда Трампа во всех ключевых колеблющихся штатах; большинство американцев — включая и сторонников демократов — не хотят, чтобы он баллотировался на второй срок. При таких низких рейтингах ещё ни один президент в истории переизбраться не смог. А ведь господин Байден не молодеет. Самый правильный сейчас шаг для него — уйти и дать кому-то ещё возможность добиться выдвижения от Демократической партии.





Этот президент провёл 40 процентов своего срока в отпусках. Для сравнения — средний американец проводит в отпуске 14 дней в год, а этот президент в год отдыхал в десять раз больше. Так что ситуация сейчас уже такова, что он, похоже, просто не в состоянии справляться с президентскими обязанностями.





Судя по всему, он просто не понимает насущных проблем американского народа: цены на повседневные товары по-прежнему остаются слишком высокими, ситуация с насильственными преступлениями вышла из-под контроля в городах под управлением демократов по всей стране, на южной границе США разворачивается уже полномасштабная катастрофа для нацбезопасности, а в нынешний год мы входим на фоне всё более нестабильного положения дел на международной арене.





К несчастью для Демократической партии, запасной план там на такой вот случай, по-видимому, не подготовили: им приходится мириться с этим кандидатом — и, вероятно, именно в этом причина, по которой мы наблюдаем все эти попытки помешать Трампу баллотироваться через суд: видимо, в партии ощущают, что не в силах победить на выборах, а потому хотят одержать верх, добившись для соперника технического поражения.

С нами был Джо Конча, который в честь новогодних праздников просто пышет огнём! Большое вам спасибо — и поздравляем вас и вашу семью с Новым годом!

Дата выхода в эфир 01 января 2024 года.