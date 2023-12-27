Fox News: Байден завершает год с наихудшим рейтингом для действующего президента в истории

Байден вступает в год выборов с рейтингом, который, судя по опросам, продолжает снижаться, сообщает Fox News. Сейчас лишь 39 процентов американцев одобряют его работу. Но это лишь малая часть его проблем, которые нарастают, как снежный ком. Примерно 48 процентов из опрошенных демократов считают, что у Байдена не хватит сил для второго срока. У него самый худший рейтинг для любого действующего президента на данный момент его срока полномочий.

Президент Байден вступает в год выборов с рейтингом, который, судя по опросам, продолжает снижаться. Он заканчивает 2023 год, когда лишь 39 процентов американцев одобряют его работу, согласно данным последнего опроса Института Гэллапа.

И это лишь часть проблем, с которыми ему предстоит столкнуться. С нами на прямой связи из Вашингтона Чад Перграм с подробностями. Здесь целый список, Чад, не так ли?

ЧАД ПЕРГРАМ, корреспондент: Действительно. Президент и его команда утверждают, что он не получил особых аплодисментов за экономику, а инфляция снижается, и безработица остаётся низкой. Есть сомнения относительно возраста президента Байдена. Ему исполнится 82 года прямо перед днём инаугурации.

Примерно 48 процентов из опрошенных демократов считают, что у господина Байдена не хватит выдержки, чтобы справиться с этой работой. У него самый худший рейтинг для любого действующего президента со времён Джимми Картера на данный момент его срока полномочий.

И в добавок ко всему республиканцы от палаты представителей готовят запрос об импичменте президента в 2024 году.

КЛОДИЯ ТЕННИ, конгрессвумен: И кстати, разоблачители попросили, чтобы мы назначили специальный совет. Почему у нас есть сторонники независимо от того, кто их назначает? Почему у нас Меррик Гарланд и другие пытаются затормозить события в то время, как осведомители пытаются дать показания?

Пока неясно, хватит ли в палате голосов для процедуры импичмента президента. Очевидно, что юридические проблемы его сына станут главной темой кампании 2024 года. Но президент Байден также столкнулся с международным кризисом на Украине и Ближнем Востоке, не говоря уже о нарастающих проблемах на границе.

БИЛЛ ХАГЕРТИ, комитет сената по международным отношениям: Посмотрите, что происходило с октября, с 7 октября. Нападение ХАМАС в Израиле. Кристофер Рэй, глава нашего ФБР, сказал, что с тех пор количество предупреждений с точки зрения национальной безопасности выросло, как снежный ком.

Они столкнулись с тем, что только с октября нашу границу нелегально пересекают представители более 150 национальностей. Мы не знаем, кто у нас в стране.

Администрация обеспокоена тем, что негосударственные субъекты могут нанести террористические удары по территории США после войны на Ближнем Востоке.

ЛИЗА МОНАКО, заместитель генерального прокурора: Нынешний конфликт вызывает и, я думаю, усугубляет обстановку повышенной угрозы. Мы наблюдаем, как иностранные террористические организации используют ситуацию и призывают своих приверженцев действовать.

ЧАД ПЕРГРАМ, корреспондент: Двухпартийные переговоры о решении по границе приостановлены до 27 декабря. Многие демократы сейчас настаивают на обеспечении безопасности границ, учитывая, насколько они могут быть политически уязвимы в этом вопросе. Клодия?

Действительно. Чад Перграм, большое спасибо за подробности.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2023 года.