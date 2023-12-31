Newsweek: 2023-й оказался отличным годом для Трампа

Для Дональда Трампа 2023 год можно сравнить с американскими горками, после которых он стал только сильнее, рассказывает Newsweek. Хотя на бывшего президента постоянно сыпались новые судебные иски, ему удалось вырваться вперёд среди претендентов на выдвижение от республиканцев и обойти по рейтингу Байдена, теряющего популярность на фоне экономических проблем, миграционного кризиса, поддержки Израиля и скандалов с его сыном.

В целом 2023 год можно назвать удачным для Дональда Трампа, пишет Newsweek. Несмотря на множество юридических проблем, включая четыре уголовных дела, бывший президент США стал только сильнее после пережитых американских горок.

Год назад многие сомневались, что выдвижение Трампа на новый срок получит поддержку из-за множества других претендентов от республиканцев. По итогу его соперники, включая губернатора Флориды Рона Десантиса, так и не смогли завоевать популярность среди избирателей. Экс-президент, напротив, только набирал голоса, пока против него множились иски.

Его шансы выиграть гипотетический матч-реванш с Байденом также выросли по сравнению с началом года, отмечает издание. Высокие цены и продолжающийся приграничный кризис отрицательно сказались на рейтинге действующего главы государства. За 2023 год границу пересекло рекордное число мигрантов — 2,5 млн человек. В связи с этим демократы даже задумались о возвращении к иммиграционной политике Трампа. Что касается экономики, опрос Гэллапа на прошлой неделе показал, что лишь 22% американцев считают текущую ситуацию в экономике хорошей или отличной, тогда как 70% видят ухудшения.

Поддержка Байденом израильской операции против ХАМАС также лишила его поддержки молодёжи, которая традиционно голосует за демократов. Напротив, всё больше избирателей до 30 лет выбирают в опросах Трампа. Уголовное преследование сына Байдена также невольно помогло бывшему президенту, дав пищу для нападок на своего преемника.