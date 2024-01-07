Fox Business: «это не демократия» — Байден не хочет конкуренции ни со стороны Трампа, ни со стороны однопартийцев-демократов

Президент США Джо Байден выступил недавно с речью о принципах демократии, при этом сам он делает всё возможное, чтобы не допустить до выборов своего главного оппонента Дональда Трампа и «отправить его в тюрьму на 700 лет», заявил ведущий Fox Business Ларри Кудроу. Кроме того, глава Белого дома также активно борется со своими конкурентами внутри Демократической партии, отмечается в материале.

Позвольте мне для начала коротенько высказать своё мнение. Мой вопрос состоит в следующем: как можно выступать с речью о принципах демократии, когда вы делаете всё возможное, чтобы не допустить вашего главного оппонента Дональда Трампа к участию в выборах, как это происходит в Колорадо и Мэне, и поручаете вашему Министерству юстиции отправить его в тюрьму на 700 лет? Кого, по мнению Байдена, он обманывает? Люди видят всё это насквозь. Это не демократия. И в американской истории ничего подобного раньше не происходило.



Как выразился выдающийся конституционный юрист Джонатан Тёрли, снятие Трампа с выборов необоснованно и опасно. Сейчас, как уже известно всему миру, раскрутка аргумента об отстранении от выборов за мнимое восстание — это наиболее явная форма политического вмешательства со стороны Белого дома Байдена.



Как вдобавок отметил господин Тёрли, к сожалению, немалое количество должностных лиц из числа демократов пытаются применять недемократические тактики президента Байдена. Это, конечно же, не сработает. А как я полагаю, это поможет господину Трампу.



Однако Джо Байден не останавливается на своём оппоненте-республиканце. Он также не хочет вообще никакой конкуренции и внутри Демократической партии. Стоит снять шляпу перед журналистом The Wall Street Journal Джеймсом Фрименом, который напомнил нам о том, что дело не ограничивается неконституционными усилиями Байдена по недопуску Трампа к выборам.



Байдену удалось отменить праймериз Демократической партии во Флориде, чтобы избежать какой-либо конкуренции со стороны других демократов. Как отмечает господин Фримен, сторонники Байдена также отменили соревновательные праймериз в Северной Каролине.



Кроме того, демократы делают всё, что в их силах, чтобы не допустить конгрессмена-демократа Дина Филлипса к участию в праймериз там, где это только возможно. Давайте проясню ситуацию: господин Байден не хочет, чтобы республиканец Трамп вновь выдвигал против него свою кандидатуру, он также не позволяет и демократам составить ему конкуренцию. Своего рода бесстрашный лидер и мультипликационный персонаж-автократ.



Здесь, по словам конгрессмена Филлипса, налицо, цитирую, «разрушение демократии людьми, которым доверили её защиту». Конец цитаты. Хорошо сказано, господин Филлипс.



Помимо этого, есть ещё и двухуровневая система правосудия Байдена, попытки задушить свободу слова, нарушение законов на южной границе, аннулирование студенческих кредитов, цензурирование всех, кто может быть не согласен с левацкими идеями о «пробужденчестве», разнообразии, справедливости и инклюзивности. Поверьте мне: дух великого отца-основателя нашей страны Джорджа Вашингтона в Велли-Фордж, наверное, вертится в гробу, если, конечно, духи могут вертеться. И таково моё мнение.



Дата публикации 06 января 2024 года.