Fox Business: «это не демократия» — Байден не хочет конкуренции ни со стороны Трампа, ни со стороны однопартийцев-демократов
Как выразился выдающийся конституционный юрист Джонатан Тёрли, снятие Трампа с выборов необоснованно и опасно. Сейчас, как уже известно всему миру, раскрутка аргумента об отстранении от выборов за мнимое восстание — это наиболее явная форма политического вмешательства со стороны Белого дома Байдена.
Как вдобавок отметил господин Тёрли, к сожалению, немалое количество должностных лиц из числа демократов пытаются применять недемократические тактики президента Байдена. Это, конечно же, не сработает. А как я полагаю, это поможет господину Трампу.
Однако Джо Байден не останавливается на своём оппоненте-республиканце. Он также не хочет вообще никакой конкуренции и внутри Демократической партии. Стоит снять шляпу перед журналистом The Wall Street Journal Джеймсом Фрименом, который напомнил нам о том, что дело не ограничивается неконституционными усилиями Байдена по недопуску Трампа к выборам.
Байдену удалось отменить праймериз Демократической партии во Флориде, чтобы избежать какой-либо конкуренции со стороны других демократов. Как отмечает господин Фримен, сторонники Байдена также отменили соревновательные праймериз в Северной Каролине.
Кроме того, демократы делают всё, что в их силах, чтобы не допустить конгрессмена-демократа Дина Филлипса к участию в праймериз там, где это только возможно. Давайте проясню ситуацию: господин Байден не хочет, чтобы республиканец Трамп вновь выдвигал против него свою кандидатуру, он также не позволяет и демократам составить ему конкуренцию. Своего рода бесстрашный лидер и мультипликационный персонаж-автократ.
Здесь, по словам конгрессмена Филлипса, налицо, цитирую, «разрушение демократии людьми, которым доверили её защиту». Конец цитаты. Хорошо сказано, господин Филлипс.
Помимо этого, есть ещё и двухуровневая система правосудия Байдена, попытки задушить свободу слова, нарушение законов на южной границе, аннулирование студенческих кредитов, цензурирование всех, кто может быть не согласен с левацкими идеями о «пробужденчестве», разнообразии, справедливости и инклюзивности. Поверьте мне: дух великого отца-основателя нашей страны Джорджа Вашингтона в Велли-Фордж, наверное, вертится в гробу, если, конечно, духи могут вертеться. И таково моё мнение.
Дата публикации 06 января 2024 года.