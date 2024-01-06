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Сенатор США: американцы считают Байдена глупым — и небезосновательно

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Американский народ не глуп, при этом они считают таковым Джо Байдена, заявил в интервью Fox News сенатор Джон Кеннеди. Он также добавил, что существует много доказательств, подтверждающих это мнение американцев.

А как так получилось, что Джо Байдену, похоже, сошло с рук — и произошло это ещё в преддверии предвыборной гонки 2020 года — как

 

его сотрудничество с бывшим членом ку-клукс-клана Робертом Бёрдом, так и его борьба со слиянием государственных школ. Как он сам — это не мои слова — в своё время заявил, он не хотел, чтобы государственные школы становились расовыми джунглями. И как же так вышло, что Демократическая партия, которая, как известно, готова преследовать любого консерватора за высказывание и отстаивание подобной позиции, дала добро Джо Байдену?

ДЖОН КЕННЕДИ, сенатор от штата Луизиана: Думаю, большинство СМИ — не все, но большинство — пытаются помогать президенту Байдену, насколько это у них получается. Как мне известно, именно так обстояли дела со многими СМИ в моём штате. Но, как я недавно уже говорил, американский народ не глуп, однако они считают таковым Джо Байдена. И существует множество доказательств, подтверждающих это (мнение. — ИноТВ).

У него всё меньше пространства для манёвра. И ситуация на границе — ярчайший тому пример.

Как я уже заявлял на вашей программе, американский народ занят делами. У них нет времени читать каждый день Сократа. Они заняты зарабатыванием денег на жизнь. Но рано или поздно касательно президента Байдена они поймут, что его друзья в СМИ не справляются. И думаю, что у него впереди тяжёлый электоральный цикл.

Думаю, это будут американские горки года. Вероятно, произойдёт нечто беспрецедентное, чего мы в жизни ещё никогда не видели. Похоже, что пока с уверенностью можно говорить только об этом. Сенатор Кеннеди, с наступившим Новым годом! Рад был вас видеть. Спасибо, что снова с нами пообщались.

Дата публикации 05 января 2024 года.

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