Десантис: Байден не может назвать американцам конечную цель украинского конфликта

Байден не в состоянии сказать американцам, какова конечная цель конфликта на Украине, заявил в эфире CNN кандидат в президенты США Рон Десантис. Он также посетовал на то, что Вашингтон выделяет «чудовищное количество» денег на зарплаты и пенсии украинских бюрократов, игнорируя при этом главные для Америки проблемы в сфере нацбезопасности, такие как южная граница и Китай.
РОН ДЕСАНТИС, губернатор штата Флорида, кандидат в президенты США: Каковы наши главные проблемы в сфере безопасности? Я бы сказал, что для нашей страны главными являются граница и Китай.
По-моему, люди в Вашингтоне делают следующее: они игнорируют эти угрозы безопасности и выделяют Украине чудовищное количество денег, которые среди прочего идут на выплату пенсий для бюрократов, зарплат. Какую пользу это приносит американскому народу?
Как я уже об этом говорил, во-первых, нам нужно довести это до конца. По-моему, Европе нужно предпринять больше усилий для выполнения обязательств в рамках НАТО. Ведь в конечном итоге Россия представляет для них бо́льшую угрозу.
Но в качестве президента я буду предельно ясен — так как люди будут говорить: нужно направить туда больше денег, чтобы они не вторглись в одну из стран НАТО. Когда я стану президентом Соединённых Штатов, то НАТО будет красной чертой, и они... и Россия не будет притеснять ни одну из стран НАТО — и никак иначе.
Вы сказали о необходимости довести (украинский конфликт. — ИноТВ) до конца. Означает ли это прекращение американской поддержки Украины?
РОН ДЕСАНТИС: Это означает завершение конфликта...
Но как вы это сделаете?
РОН ДЕСАНТИС: По-моему,мы сейчас находимся в ситуации, когда Байден даже не может сказать нам, какова конечная цель. Он отказывается это формулировать. И как человек, прошедший военную службу, я считаю, что ловушка внешней политики СШАпоследние 25 лет — на самом деле со времён холодной войны — состоит в том, что мы ввязываемся в конфликты, не имея чёткого представления о том, чего мы пытаемся достичь, или не имея достаточной поддержки, чтобы действительно довести дело до конца. Он отказывается это формулировать.
И если я в качестве президента Соединённых Штатов буду распределять американские ресурсы, то мне будет нужен чёткий план того, что мы собираемся добиться. И я должен убедиться в том, что сможем этого добиться. А он (Байден. — ИноТВ) этого не делает.
Дело тут ещё вот в чём: слабость Байдена навлекла множество проблем, которые мы наблюдаем сейчас по всему миру. То, как он ушёл из Афганистана, было полным позором. Это оставило горькое послевкусие у ветеранов, которые там служили и которые увидели, как все эти вооружения и всё, что там было, попали в руки «Талибана»*. 13 человек были убиты. Это стало унижением для нашей страны, отправив при этом сигнал странам, таким как Россия и Иран, что пришло время начать действовать.
Дата публикации 05 января 2024 года.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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