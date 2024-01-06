Hill: Байден посвятил предвыборную речь гневной тираде в адрес Трампа
Джо Байден произнёс свою первую важную предвыборную речь. В ней он яростно обрушился на своего вероятного оппонента Дональда Трампа и предупредил, что переизбрание последнего «создаст угрозу американской демократии», пишет The Hill.
«Предвыборная кампания Дональда Трампа одержима прошлым, а не будущим. Он готов пожертвовать демократией, чтобы прийти к власти», — подчеркнул глава Белого дома.
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