Hill: Байден посвятил предвыборную речь гневной тираде в адрес Трампа

В новом предвыборном выступлении американский президент сделал основной упор на критике своего вероятного оппонента Дональда Трампа. Глава Белого дома обозвал предшественника «неудачником» и обвинил его в стремлении подорвать американскую демократию, пишет The Hill.

Джо Байден произнёс свою первую важную предвыборную речь. В ней он яростно обрушился на своего вероятного оппонента Дональда Трампа и предупредил, что переизбрание последнего «создаст угрозу американской демократии», пишет The Hill.

«Предвыборная кампания Дональда Трампа одержима прошлым, а не будущим. Он готов пожертвовать демократией, чтобы прийти к власти», — подчеркнул глава Белого дома.

Вдобавок Байден перешёл на личности и назвал своего предшественника «неудачником», который «проиграл всенародное голосование» и «60 дел в суде». Он также раскритиковал Трампа за манеру поведения на встречах со своими сторонниками и «восхищение» Владимиром Путиным.

Опросы показывают, что избиратели не одобряют подход действующей администрации к экономике, иммиграции и другим вопросам. Поэтому Байден и его команда делают ставку на обличение экс-президента, которого они обвиняют в беспорядках на Капитолийском холме 6 января 2021 года, поясняет издание.

Несмотря на недовольство многих американцев, в ноябре США, вероятно, ждёт «матч-реванш» между бывшим и действующим президентом. Ведь Трамп остаётся безусловным фаворитом Республиканской партии, а Байден не сталкивается с серьёзной оппозицией со стороны Демократической партии, обращает внимание The Hill.