Экс-спецназовец заявил Fox News, что Байден «выбрасывает демократию в мусорку»

Джо Байден и демократы в погоне за властью нарушают права граждан и уничтожают сложившуюся в США политическую систему, считает бывший спецназовец и кандидат в конгресс Джо Кент. В интервью Fox News он подчеркнул, что президент контролирует все рычаги власти и использует их для борьбы с политическими оппонентами, отвлекая внимание от провалов собственной политики.

ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: Джо Кент, кандидат в конгресс и бывший спецназовец. Джо, нам жить с этой демократией ещё год. Думаете, она останется?

ДЖО КЕНТ, бывший спецназовец: Нет, я правда думаю, что нет. Демократы и особенно Байден говорят о защите нашей демократии, вспоминая 6 января* и всё такое, потому что им больше не о чем говорить. Они хотят отвлечь внимание от собственных провалов. Если на самом деле приехать и побеседовать с людьми в моём округе или по всей стране, они скажут, что их беспокоит инфляция, которая съедает зарплаты, беспокоят миллионы нелегальных мигрантов, которые наводняют нашу страну, и закачиваемый в страну фентанил, чтобы убить каждого американца по нескольку раз. Вот что волнует простых граждан. Но демократы не могут говорить об этих проблемах, потому что они напрямую отражают провалы в их политике. Так что они пытаются переключить внимание с провалов в политике.

Однако это очень опасно. Как вы указывали, Джо Байден выбрасывает демократию в мусорку, превращая судебную систему в оружие против своих политических оппонентов. Я наблюдал это, когда проходил службу за границей в странах третьего мира — не в Соединённых Штатах Америки. Так что мы в живём в очень опасный период, каким бы забавным он ни казался временами.

ДЖЕССИ УОТЕРС: Действительно забавный. Когда президент говорит, что его противник — тиран, который приставил нож к горлу демократии… Я имею в виду — он (Трамп. — ИноТВ) шутит о том, что диктатор, но Джо Байден серьёзно об этом говорит. Какое влияние будут иметь его слова?

ДЖО КЕНТ: Огромное влияние. Прямо сейчас Джо Байден контролирует все рычаги власти. Мы уже знаем, что он использует Минюст и ФБР против родителей, которые приходят на заседания школьного совета. Он заводит дела против президента Трампа и против любого, кто не поддерживает принятую точку зрения. Так что нас нужно сделать шаг назад, глубоко вздохнуть и посмотреть, что случилось с системой. Людей лишают конституционного права на быстрый и честный суд. Кандидатов в президенты убирают из бюллетеней ещё до того, как начались выборы, и отбирают у американцев возможность на самом деле проголосовать.

Так что я думаю, что ставки как никогда высокие. Соглашусь, что на предстоящих выборах на кону действительно наша республика. Мы не можем позволить Байдену и демократам отвлечь внимание от тех тем, которые реально затрагивают людей в моём округе и по всей стране, а также позволить уничтожить нашу систему в погоне за властью.

ДЖЕССИ УОТЕРС: Правильная мысль. У нас действительно республика. Я думаю, бывший президент должен сказать об этом и напомнить всем о равновесии сил в этой стране. Джо Кент, спасибо.

Дата выхода в эфир 06 января 2024 года.

* 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Дональда Трампа захватила Капитолий (прим. ИноТВ).