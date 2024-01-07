Рамасвами: США оказались на тонком льду из-за стремлений истеблишмента устранить Трампа

Попытки убрать имя Дональда Трампа из бюллетеней в ряде штатов являются откровенным и наглым вмешательством в выборы, заявил в интервью Fox News кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. По его словам, вашингтонский истеблишмент старательно добивается того, чтобы экс-глава Белого дома не смог переизбраться, и тем самым создаёт угрозу для всей страны.

Мы не услышали от Джо ни слова о том, за что он сам выступает. Только демагогию в адрес Дональда Трампа. Он заявил, что хочет спасти демократию. Но при этом левые намереваются исключить Трампа из избирательных бюллетеней.

Вивек, как упомянула Кейли, Верховный суд объявил, что примет решение по историческому делу о том, будет ли Трамп исключëн из избирательных бюллетеней в Колорадо. Устные прения начнутся в начале февраля, 8 февраля.

Вы поклялись снять свою кандидатуру с голосования в случае отстранения президента Трампа. Почему другие этого не сделали? Является ли идеей их кампании: «если Трампа уберут, у меня будет больше шансов»? Расскажите нам о развитии событий, как о признании преследования Трампа, так и о борьбе против него.

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Послушайте, на мой взгляд, одна из уродливых изнанок всей этой ситуации заключается в том, что даже внутри Республиканской партии существует крыло истеблишмента, которое негласно поддерживает отстранение Дональда Трампа. Так быть не должно, если мы хотим победить.

Если вы посмотрите на многие недавние опросы, даже в Айове или где-либо ещё. Если вы посмотрите, кто является вторым вероятным кандидатом в бюллетенях после Дональда Трампа, то увидите, что я стал бы безусловным фаворитом. Так что лично мне было бы намного легче, если бы его убрали. Но тем не менее я говорю: противостоять вмешательству в выборы — это правильно.

И подумайте об этом логически, Пит. Если другие республиканцы исключат себя из этого голосования в случае отстранения Трампа, то вмешательство в таких штатах, как Мэн и другие, будет сведено на нет.

Я надеюсь, что Верховный суд поступит правильно. Но даже если он этого не сделает, я думаю, что наша Республиканская партия должна сказать: «Мы выступаем против этой наглой формы вмешательства в выборы».

В то же время я беспокоюсь, что всё это происходило ещё в 2023 году. Я боюсь, что это лишь верхушка айсберга. И, на мой взгляд, система, как я её называю, посылает яркий световой сигнал, что она не позволит этому человеку (Трампу. — ИноТВ) снова приблизиться к Белому дому.

Мне тревожно за нашу страну. Я думаю, мы сейчас движемся по тонкому льду. Я действительно считаю, что этот год будет решающим, и надеюсь, что нам удастся возродить нашу национальную идентичность, двигаться вперёд и определиться с тем, кем мы являемся.

Но если мы идём по другому пути, то меня беспокоит направление, в котором мы движемся. Мы, как страна, скользим по самому тонкому льду, который я помню за всю свою жизнь. И я хочу внести свой вклад в то, чтобы мы прошли через всё это как одна нация. Я рассчитываю на успех и надеюсь воссоединить нашу страну.

Дата публикации 06 января 2024 года.