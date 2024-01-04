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Вивек Рамасвами: Никки Хейли — «троянский конь» демократов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Демократы и их спонсоры не просто так поддерживают республиканку Никки Хейли — это их «троянский конь», заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью Такеру Карлсону. По его словам, такая схема довольно удобна для демократов, поскольку Хейли продвигает ту же повестку дня, что и неоконы. Более того, для демократов Никки Хейли — отличная возможность убрать надоевшего им Байдена и одновременно с этим помешать Трампу прийти к власти.

Приходится удивляться, почему больше людей не высказываются по этому поводу. Ведь Ларри Финк и Рид Хоффман — два крупнейших спонсора левых в США. Они не просто обычные спонсоры демократов. Они — движущая сила повестки дня левых. Джейми Даймон не является ярым леваком или кем-то в этом роде, но, будучи главой JPMorgan, он, безусловно, один из самых влиятельных спонсоров Демократической партии. И он призывает людей поддерживать Никки Хейли. Никки Хейли как-то комментировала тот факт, что спонсоры Демократической партии поддерживают её — кандидата от Республиканской партии? Кто-нибудь задавал ей этот вопрос?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США от Республиканской партии: Я думаю, есть несколько причин, по которым люди не понимают этого. Одна из них заключается в том, что ярлыки «республиканец» и «демократ» сегодня имеют меньшее значение. По-прежнему есть крайне левые, которым идеологически необходимо быть крайне левыми. Но на самом деле суть не в этом. Возьмите людей, которых вы назвали: от Ларри Финка до Джейми Даймона и Рида Хоффмана. Я не совсем уверен насчёт Рида Хоффмана, но предположу, что вы правы, — он ведь основатель LinkedIn. Я не считаю этих людей идейными. Полагаю, у них есть своя повестка, но я не думаю, что это мировоззрение, основанное на духовных или идеологических принципах. 

И поэтому я думаю, что на самом деле для них это довольно удобно, поскольку, как вы знаете, Джо Байден не сделал много хорошего для демократов. Демократическая партия немного устала. И таким образом эти люди нашли возможность освободить себя от обвинений в предвзятости. Так что для них это почти идеальный предлог, чтобы сказать: «Эй, мы не имеем ничего общего с партийной принадлежностью». И это на самом деле самые правдивые слова, которые от них можно услышать, — они действительно никак не связаны с партийной принадлежностью. 

Есть несколько основных программ, которые они стремятся продолжать реализовывать, связанных с властью, контролем и наказанием, скептицизмом в отношении способности граждан к самоуправлению и важностью сохранения того, что они считают «американским доминированием». На самом же деле это не что иное, как форма увековечивания иностранных войн, которые фактически привели Америку к упадку. Вот о чём они заботятся.

И я думаю, что люди с нашей стороны тоже должны это понять. Мне уже надоело слушать о республиканцах и демократах. В данный момент это не имеет никакого значения. Они используют нашу зависимость от этих ярлыков, чтобы обмануть нас и отвлечь от реального действия, которое заключается в продвижении самого эффективного «троянского коня». О какой бы партии ни шла речь, Никки Хейли будет гораздо эффективнее продвигать обе эти повестки дня, чем Джо Байден — он уже совершенно бесполезен в этом плане. Возможно, Хейли будет даже более эффективна, чем Гэвин Ньюсом. Это во-первых.

Во-вторых, я не думаю, что люди психологически или иным образом способны понять последствия этого: это требует некоторого принятия реальности, того факта, что они не позволят Дональду Трампу прийти к власти. И я думаю, что психологически людям очень трудно это осознать. Хотя этот факт у всех на виду. 

Мне просто интересно, что люди будут думать, оглядываясь назад в декабре этого года на его итоги. Мне кажется, мы ходим по тонкому льду. И я очень беспокоюсь о том, что ждёт нас в этом году. Скажем ли мы через год: «О, мы потрясены тем, что произошло»? Или мы оглянемся назад и скажем: «О, вот этого мы не ожидали»? Или же мы скажем: «О чём мы вообще думали? Ведь всё было очевидно — на это указывали все знаки, а мы всё равно угодили в их ловушку»?

Поэтому я считаю, что сейчас, в начале этого года, очень важно, чтобы люди не попали в эту ловушку. Если быть до конца откровенным, мне даже патриоты из движения MAGA, разделяющие многие мои взгляды, говорят: «Почему бы тебе просто не выйти из президентской гонки и не поддержать Дональда Трампа?» Люди, очнитесь! Вы не видите, что они делают? У вас есть Никки Хейли и Дональд Трамп — они хотят, чтобы это была гонка двух лошадей.

Один из способов провернуть это — все эти разговоры о Никки в качестве вице-президента. Вот вам ещё один способ сделать это. Просто включите Никки в список кандидатов. Понимаете, деньги могут — по крайней мере в случае большинства людей — купить всё, что нужно. И это ещё одна лазейка, ещё один способ убрать Трампа — другими способами свести всё к гонке двух лошадей и убрать его как кандидата.

В любом случае, я просто не могу сидеть в качестве пассивного стороннего наблюдателя. Мне всё стало ясно только в конце прошлого года, где-то после Дня благодарения всё стало очевидным. И как только вы увидите эту проблему, вы больше не сможете её игнорировать. Я не могу быть просто пассивным сторонним наблюдателем и смотреть на происходящее с нашей страной — это словно крушение поезда в замедленной съёмке, происходящее в реальном времени. И я делаю всё, что в моих силах, чтобы это предотвратить. Нам нужен настоящий лидер, который действительно будет заботиться об этой стране, а не об узком круге интересов, которые представляют Рид Хоффман и Ларри Финк.

Дата выхода в эфир 04 января 2023 года.

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источник
Tucker Carlson Network США Северная Америка
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