Помпео: Байден похоронил авторитет Америки — США больше никто не боится

Джо Байден своим попустительством по существу разрушил систему сдерживания, выстроенную администрацией Трампа, — и в результате против Америки теперь выступает целая группа «авторитарных режимов», которые совершенно её не боятся, полагает экс-глава Госдепа США Майк Помпео. Как заявил Помпео в эфире Fox News, такая ситуация крайне опасна, в том числе и для самих американцев.

Согласно свежему соцпросу, многие американцы поражены тем, что президент никак не реагирует на теперь уже практически ежедневные атаки против американских военных за рубежом. Да, ВМС США недавно всё-таки потопили три крохотных катера повстанцев-хуситов в Красном море в ответ на обстрел — и всё же наш главнокомандующий до сих пор мало что сделал для противодействия такой агрессии.

Ну а Иран теперь собрался отправить в регион боевой корабль — а тем временем китайский диктатор всего через несколько недель после встречи с американским лидером в Калифорнии снова грозит Тайваню, как он выражается, «воссоединением»; с нашей точки зрения, это будет вторжение. Однако Белый дом при Байдене такое, похоже, не волнует.

Мы имеем войну в Европе, которая всё ещё идёт и не обещает закончиться в обозримом будущем, а теперь ещё и конфликт на Ближнем Востоке — и, как рассказывают мне все мои источники, Джо Байден об Израиле публично говорит одно, а в частном порядке высказывается уже совсем по-другому.

С комментарием — внештатный обозреватель Fox News и бывший госсекретарь США Майк Помпео. Господин госсекретарь, лично мне ситуация в мире — неважно, о Европе ли речь, об Украине или о России... Лично мне эта новая «ось зла» — Китай — Россия — Иран — представляется, наверное, самой серьёзной угрозой со времён холодной войны, и, на мой взгляд, судя по их действиям, они себя чувствуют увереннее некуда. А каков ваш взгляд?

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: Шон, во-первых, поздравляю вас с Новым годом! Я считаю, что вы всё проанализировали абсолютно точно: то, что мы видели 7 октября, как и то, что мы наблюдали в Афганистане, где убили 13 американцев, и ситуация с китайским шпионским зондом, всё это — звенья одной цепи из диктаторов, авторитарных режимов, которые не боятся США.





А тот факт, что президент Байден допустил настолько быстрое разложение системы сдерживания, которую мы выстроили за четыре года нашей с президентом Трампом службы, стал медвежьей услугой американскому народу. И такая ситуация опасна, причём не только для израильтян и жителей Ближнего Востока, но и для людей здесь, в США.





Когда наша южная граница вообще никак не охраняется, а в Северной Корее, Китае и России сидят лидеры, которые считают, что США не встанут на защиту своих самых священных ценностей, это крайне опасная ситуация, в том числе и для нас здесь.

Дата выхода в эфир 02 января 2024 года.