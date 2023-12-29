Доверие американцев в вооружённым силам США падает, отмечает бывший американский морпех и автор YouTube-канала The New Atlas Брайан Берлетик. Как он поясняет, всё больше жителей США понимают, что американские вооружённые силы существуют не для защиты Соединённых Штатов, а для продвижения политических и геополитических целей небольшой группы влиятельных лиц, руководящих внутренней и внешней политикой Вашингтона.

Как показал опрос, доверие американцев к армии США на самом низком за два десятилетия уровне. Только 60% американцев выражают «большое» или «довольно большое» доверие к вооружённым силам. Оно снижается, хотя армия по-прежнему остаётся одной из тех структур США, которые пользуются наибольшим доверием.



Тем не менее общественное доверие падает. Почему так происходит? Из-за радикальной политики? Нет, из-за того, что всё больше и больше американцев и всё больше и больше людей по всему миру начинают понимать, что американские вооружённые силы существуют не для защиты Соединённых Штатов, а для продвижения политических, геополитических целей очень небольшого процента людей, входящих в группы влияния, которые руководят внешней и внутренней политикой США. Вот что такое вооружённые силы Соединённых Штатов.



В этом нет ничего нового. Если вы прочтёте работу Смедли Батлера «Война — это рэкет», появившуюся прямо перед Второй мировой войной, то увидите, что некоторые люди осознали это ещё много десятилетий назад. И эта проблема только усугубилась. Однако всё больше и больше людей осознают это.



В этом кроется отсутствие доверия (американцев. — ИноТВ), и с этим связаны растущие трудности с набором людей в армию США. Хотя есть и другие проблемы. Например, если взглянуть на новейшее поколение потенциальных новобранцев, то это люди, которые физически непригодны. Среди них всё больше психически больных. Они пристрастились к различным видам наркотиков, что лишает их права на военную службу. У них просто нет ни склада ума, ни физической подготовки для воинской службы и выполнения задач, необходимых в современной армии.



Дата публикации 27 декабря 2023 года.