Washington Times Оригинал

WT: американцы не хотят и не могут служить в армии

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В 2023 году Пентагон не смог достигнуть намеченных перед ним показателей по вербовке новобранцев в армию. Дело в том, что только 23% молодых американцев не имеют препятствий для военной службы, например, в виде лишнего веса или употребления наркотиков. И ещё меньше из них хотят идти служить в армию по контракту, пишет The Washington Times.
WT: американцы не хотят и не могут служить в армии
AP

Пентагон изо всех сил пытается набрать военнослужащих в американские вооружённые силы, но, судя по прогнозам, в следующем году армия США будет самой малочисленной за всю историю со времён до начала Второй мировой войны. В 2023 году результаты военного набора были печальными, и чиновники выражают лишь осторожный оптимизм на 2024 год. Министр обороны Ллойд Остин напомнил, что эта проблема появилась не внезапно и за один день её не решить, пишет The Washington Times.

 
Министерство обороны сообщает, что только самые малочисленные из военных подразделений США — Корпус морской пехоты и Космические силы — достигли поставленных целей по набору персонала в этом году. Пентагон сообщил комитету палаты представителей по вооружённым силам, что недобрал более 40 тыс. человек в этом году. Проблема есть и с резервистами: например, ВВС удалось привлечь лишь 5288 из 7765 новых резервистов, которые ему были необходимы, что примерно на 30% ниже плана.
 
Опросы показывают, что только 23% молодых американцев в возрасте от 17 до 24 лет имеют возможность пойти в армию. Им мешают проблемы с весом, употребление наркотиков в прошлом или наличие проблем с психическим и физическим здоровьем. «Ещё меньше людей выразили искренний энтузиазм в поступлении на службу», — пишет автор статьи.
 
В 2024 году количество военнослужащих по плану должно сократиться до чуть более 1,2 млн человек. Но даже этих скромных целей не факт, что удастся достичь, отмечает издание. И дело тут не в деньгах. На 2024 год выделяется около $886,3 млрд на национальную оборону — это больше, чем в 2023 году.
 
Чтобы достигнуть целевых показателей, в некоторых армейских подразделениях снизили требования в отношении наличия татуировок и растительности на лице. Военно-морской флот, в свою очередь, решил заходить через рекламу среди старшего поколения, которое может оказать влияние на молодёжь.  
 
Проблема в том числе в низкой безработице, что даёт молодёжи возможность выбирать другую работу. Замминистра обороны по кадрам и боеготовности Ашиш Вазирани отметил: «Большое влияние оказала пандемия на нашу модель рекрутинга, которая в значительной степени зависит от личного доступа вербовщиков в образовательные учреждения». Он отметил в своём докладе, что более 75% американской молодёжи не подходят для военной службы, в том числе более 10% — из-за избыточного веса.
 
Хотя в США армию по-прежнему уважают, её имидж снизился отчасти из-за вывода войск из Афганистана, поляризации общества, опасений по поводу поляризации и в вооружённых силах. При этом более 50% американцев говорят, что они бы отговаривали близкого им человека идти в армию.
 
Военнослужащие и ветераны вооружённых сил, в свою очередь, называют массу причин такого нежелания молодёжи идти в армию: от низких условий жизни в казармах до плохого отношения руководства на уровне подразделений. Они отмечают, что даже неквалифицированным работникам в частном секторе больше платят и дают больше льгот, чем в армии. И в эпоху интернета скрыть это не получится.
 
Армия идёт на необычные инициативы, чтобы привлечь новобранцев. Например, организуют курсы подготовки будущих солдат, чтобы помочь потенциальным новобранцам достичь физической подготовки и академических знаний, необходимых для начала службы. Курсы уже окончили 14 тыс. человек, из них 95% становятся солдатами.
 
Впрочем, не только в армию молодые американцы не хотят идти, но и в колледж: набор студентов снизился на 15% в период с 2010 по 2021 год, причём большая часть падения произошла до пандемии. Другие национальные программы, такие как «Корпус мира», тоже не восстановились до допандемийного уровня, пишет The Washington Times.

 

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