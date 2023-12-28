CBS News: война с Ираном не в интересах США — но она может начаться в любой день

По данным Пентагона, за 2023 год размещённые в Ираке и Сирии американские подразделения подвергались атакам более 100 раз. Как заявил в эфире CBS News ведущий политолог корпорации RAND Рафаэль Коэн, эти нападения были осуществлены с подачи Ирана. Эксперт также считает, что это может перерасти в прямое военное столкновение в будущем, хотя сами власти США и Ирана в этом не заинтересованы.

Ночью США нанесли удары возмездия по базирующейся в Ираке группировке боевиков, которую поддерживает Иран. Эти удары были осуществлены в ответ на рождественскую атаку беспилотника на иракскую военную базу, в результате которой пострадали трое американских военнослужащих, причём один из них находится в критическом состоянии.



Для того чтобы обсудить напряжённость на Ближнем Востоке более подробно, давайте обратимся к Рафаэлю Коэну. Он директор программы по стратегии и доктрине в проекте Air Force корпорации RAND.



Рафаэль, рад вас видеть, и спасибо, что вы с нами. В этом году по силам США в Ираке и Сирии было нанесено более 100 ударов, мы упоминали об этом ранее. Так почему же всё это происходит именно сейчас?



РАФАЭЛЬ КОЭН, директор программы по стратегии и доктрине корпорации RAND: Прежде всего, спасибо за приглашение! Я думаю, здесь важно рассказать немного предыстории. Группировки, по которым нанесли удар США — подразделения «Хезболлы», нападали на американские войска ещё с момента вторжения в Ирак, то есть на протяжении уже примерно двух десятилетий. А теперь, как вы упомянули, количество атак на американские войска на Ближнем Востоке резко возросло — особенно после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и ответных действий со стороны Израиля. И я думаю, что это часть более широких усилий, особенно со стороны Ирана, по оказанию давления на Соединённые Штаты за то, что они поддерживают Израиль, частично в рамках более масштабных амбиций на Ближнем Востоке.



Итак, реальный вопрос, который вызывает у всех здесь опасения, заключается в следующем: может ли это привести к прямому конфликту между США и Ираном, значительно расширив масштабы этой региональной войны?



РАФАЭЛЬ КОЭН: Да, и администрация Байдена не хочет получить более масштабный конфликт с Ираном, особенно сейчас, когда приближается год выборов. Тем не менее, я думаю, есть как минимум четыре возможных варианта, которые могут привести к вступлению в более масштабный конфликт с Ираном, хотя это даже может быть не в интересах Соединённых Штатов, — и я думаю, что это на самом деле и не в интересах Ирана. Во-первых, была осуществлена эта атака «Хезболлы» на американские войска, в результате которой трое американских военнослужащих были ранены. Но легко можно себе представить вариант, когда будущие атаки приведут к гибели американских военнослужащих, что вызовет ещё более масштабную реакцию со стороны Америки.



Во-вторых, мы ведём продолжающуюся опосредованную битву с другими иранскими протеже — группировками хуситов, которые атакуют международные морские маршруты в Красном море. И вы можете себе представить, как это тоже приведёт к обострению. В-третьих, существует потенциальная опасность обострения напряжённости между Израилем и Ираном. Израиль только что уничтожил в Сирии высокопоставленного лидера иранского Корпуса стражей исламской революции, стремясь предотвратить иранскую интервенцию на своей северной границе. Так что можно предположить, как ситуация будет обостряться.



Наконец, мы также наблюдаем рост напряжённости вокруг иранской ядерной программы. Международное агентство по атомной энергии только что объявило сегодня, что Иран предпринимает действия в обход некоторых ограничений МАГАТЭ, касающихся добычи урана. И вы можете себе представить, как это тоже способно привести к обострению, даже если это будет не в интересах Соединённых Штатов — и вероятно, не в интересах Ирана.



Да, они могут этого не хотеть, но для этого существует масса возможностей. Хорошо, мне придётся на этом остановиться. Рафаэль Коэн, большое вам спасибо!



РАФАЭЛЬ КОЭН: Спасибо, что пригласили меня.



Дата выхода в эфир 27 декабря 2023 года.