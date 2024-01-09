Своей политикой Запад не только разрушил собственный авторитет и подорвал доверие всего мира, но и возродил угрозу ядерного Армагеддона. Такую позицию изложил в своей статье американский аналитик Пол Крейг Робертс. По его словам, если деградация Запада и не приведёт к его краху, то уж точно обеспечит войну. Сегодня от США и их «европейских марионеточных правительств» отворачиваются не только их же граждане, но и весь мир.
Теперь, когда Запад полностью разрушил доверие, построенное в советскую эпоху, над землёй вновь нависла угроза ядерного Армагеддона — и перед лицом этой угрозы все остальные проблемы отступают на второй план. Таким мнением поделился американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс.
В своей статье эксперт отметил, что сегодня США и Израиль оказались в изоляции «как два самых злобных правительства на земле». Более того, подчиняясь внешней политике Вашингтона, «европейские марионеточные правительства» не находят поддержку среди своих граждан и оказываются презираемы народом.
По словам аналитика, сегодня не только Россия, но и весь мир столкнулись с последствиями ошибочных ожиданий относительно «справедливых и честных отношений с Западом». Если деградация Запада и не приведёт к его краху, то по крайней мере неизбежно обеспечит ему войну, уверен Робертс. Американские и европейские народы не могут повлиять на свои правительства, которые служат интересам финансово влиятельных лиц. «Теперь, когда Запад наглядно продемонстрировал, что участие в геноциде не вызывает у него никакого стыда, даже самые прозападные русские, скорее всего, будут держаться на безопасном расстоянии от ловушек Вашингтона», — заявил он.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что по итогам девяти месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» показали рост производства, в 2,5 раза превышающий показатель аналогичного периода предыдущего года. Он достиг 67,3 млрд рублей.
Руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья клинический психолог Сергей Мартынов рассказал, что в конце года человек может ощущать усталость, эмоциональное и физическое истощение, связанные с работой. Главное, чтобы это не приобрело хроническую форму.
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин заявил, что в 2023 году в столице построили восемь социальных объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.
На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии Московского метрополитена выполнены основные конструкции большей части платформы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова выразила мнение, что сотрудники, стремящиеся продвинуться по карьерной лестнице, должны заявлять о своём желании. Однако делать это нужно правильно.