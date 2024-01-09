El Mundo Оригинал

El Mundo: на Украине критикуют Запад за отсутствие решимости в вопросе поддержки Киева

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинцы, разочарованные отсутствием срочных шагов, просят Соединённые Штаты и других своих партнёров о более решительной поддержке Киева, пишет El Mundo со ссылкой на EFE. При этом в статье отмечается, что как украинские власти, так и местные аналитики критикуют западные страны за отсутствие решимости с их стороны.
El Mundo: на Украине критикуют Запад за отсутствие решимости в вопросе поддержки Киева
AP
Украинские политики и аналитики критикуют отсутствие решимости со стороны Запада в то время, когда инициатива, похоже, перешла России, пишет El Mundo со ссылкой на информагентство EFE.

На фоне задержек с военной и финансовой помощью, а также перед лицом усиливающегося российского давления на линиях фронта украинцы, разочарованные отсутствием срочных шагов, просят Соединённые Штаты и других партнёров о более решительной поддержке Киева.

Как отмечают некоторые комментаторы, недавние российские атаки с использованием беспилотников и ракет продемонстрировали ограниченные возможности Киева, вызванные главным образом чрезмерной и недальновидной осторожностью иностранных партнёров Украины.

В частности, Киев столкнулся с нежеланием Германии и США поставлять ей ракеты большой дальности Taurus и ATACMS.

Кроме того, украинским военным уже пришлось сократить некоторые операции из-за нехватки боеприпасов после того, как ЕС не смог вовремя поставить обещанный миллион артиллерийских снарядов.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
В нашем паблике в VK самые свежие статьи и сюжеты зарубежных СМИ
источник
El Mundo Испания Европа
теги
Евросоюз Запад оружие ракета Россия США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров