Украинцы, разочарованные отсутствием срочных шагов, просят Соединённые Штаты и других своих партнёров о более решительной поддержке Киева, пишет El Mundo со ссылкой на EFE. При этом в статье отмечается, что как украинские власти, так и местные аналитики критикуют западные страны за отсутствие решимости с их стороны.
Украинские политики и аналитики критикуют отсутствие решимости со стороны Запада в то время, когда инициатива, похоже, перешла России, пишет El Mundo со ссылкой на информагентство EFE.
На фоне задержек с военной и финансовой помощью, а также перед лицом усиливающегося российского давления на линиях фронта украинцы, разочарованные отсутствием срочных шагов, просят Соединённые Штаты и других партнёров о более решительной поддержке Киева.
Как отмечают некоторые комментаторы, недавние российские атаки с использованием беспилотников и ракет продемонстрировали ограниченные возможности Киева, вызванные главным образом чрезмерной и недальновидной осторожностью иностранных партнёров Украины.
В частности, Киев столкнулся с нежеланием Германии и США поставлять ей ракеты большой дальности Taurus и ATACMS.
Кроме того, украинским военным уже пришлось сократить некоторые операции из-за нехватки боеприпасов после того, как ЕС не смог вовремя поставить обещанный миллион артиллерийских снарядов.
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