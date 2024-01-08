Отставной британский полковник: уставший Зеленский выглядит слишком слабым для достижения победы

02:16
Пожар в ангаре в Невском районе Петербурга локализовали
В МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили о локализации пожара в ангаре в Невском районе города.
02:10
Аналитик Меркурис: Россия вытолкнет ВСУ на запад в ответ на теракты Киева
Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что российская армия будет последовательно выталкивать ВСУ на запад в ответ на террористические атаки Киева.
02:01
«24 канал»: глава МИД Японии провела брифинг в подвале в Киеве
Глава МИД Японии Ёко Камикава провела брифинг в подвале в ходе визита в Киев.
01:42
«СТРАНА.ua»: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти $6 млн
Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал особняк в немецком Гамбурге стоимостью 227 млн гривен (почти $6 млн).
01:26
Ангар горит на площади 4 тысячи квадратных метров в Санкт-Петербурге
Ангар загорелся на площади 4 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, сообщили в МЧС России.
01:10
Soir: еврокомиссара Рейндерса предложат на пост генсека Совета Европы
Бельгия выдвинет кандидатуру еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пост генсека Совета Европы.
00:58
«Реал Сосьедад» победил «Малагу» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании
«Реал Сосьедад» одержал победу над «Малагой» в матче 1/16 финала Кубка Испании.
00:55
Передача Миранчука помогла «Аталанте» избежать поражения в матче с «Ромой»
Игроки «Аталанты» сыграли вничью с «Ромой» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:53
В Пентагоне заявили, что не могут обозначить дату выписки Остина
Глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет.
00:52
Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Ревель» в Кубке Франции
«Пари Сен-Жермен» разгромил «Ревель», выступающий в шестом по силе дивизионе Франции, в матче третьего раунда розыгрыша Кубка страны по футболу.
00:48
В агентстве Даниэла Жуниора подтвердили, что футболист может покинуть «Ахмат»
В агентстве Websoccer do Brasil, представляющем интересы полузащитника «Ахмата» Даниэла Жуниора, сообщили, что футболист может покинуть грозненский клуб этой зимой.
00:44
В «Оренбурге» заявили о желании подписать ещё одного игрока в зимнее окно
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном усилении в зимнее трансферное окно.
00:43
Крыша банного комплекса загорелась в Уфе
Кровля банного комплекса «Райский берег» на площади 150 кв. м. загорелась в Уфе.
00:30
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Одессе
В Одессе слышны взрывы, пишет «СТРАНА.ua».
00:23
Злочевский: турнир претендентов, возможно, уже не приносит Карлсену удовольствие
Гроссмейстер Александр Злочевский заявил, что отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть в турнире претендентов 2024 года не стал для него неожиданностью.
00:22
Квартира загорелась в доме на севере Москвы
Один человек спасён в ходе тушения квартиры в доме на севере Москвы, сообщили в МЧС России.
00:13
В Германии машинисты объявили забастовку с требованием повысить зарплату
Профсоюз машинистов Германии GDL объявил о всеобщей забастовке с 10 по 12 января.
00:03
Общий бюджет правительства США на 2024 год согласовали на уровне $1,6 трлн
Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 трлн, включая $886 млрд на оборону.
23:59
Пономарёв: только Головин играет на топ-уровне, поколение футболистов слабое
Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об уровне российских футболистов.
23:55
Байден: конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства
Американский лидер Джо Байден заявил, что конгрессу Соединённых Штатов удалось достигнуть соглашения о финансировании правительства.
23:46
В «Зените» сообщили, что «Гремио» не делал предложение по трансферу Ду Кейроса
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что «Гремио» сделал предложение «Зениту» по трансферу полузащитника сине-бело-голубых Ду Кейроса.
23:45
Два человека погибли при столкновении трёх автомобилей в Ставропольском крае
Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края.
23:44
Сербский тренер «Енисея» Арсич: единая лига ВТБ ничем не уступает Евролиге
Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высоко оценил уровень Единой лиги ВТБ.
23:34
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошли взрывы.
23:23
МО Израиля: конфликт в Газе будет продолжаться, пока все заложники не вернутся
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестино-израильский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока все заложники не будут возвращены домой.
23:19
Гол Сулейманова помог «Арису» победить ПАОК с Оздоевым в чемпионате Греции
Футболисты «Ариса» нанесли поражение ПАОК в 17-м туре чемпионата Греции по футболу.
23:12
Британский полковник Кемп: на Западе не верят в угрозу со стороны России
Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что в западных странах сомневаются в том, что они столкнутся с угрозой в случае победы России в украинском конфликте.
23:00
Росавиация: у российских авиакомпаний нет Boeing 737 MAX 9 в парке самолётов
У российских авиакомпаний нет Boeing 737 MAX 9 в парке самолётов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
22:58
Миранчук стал автором голевой передачи в матче «Аталанты» с «Ромой»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отличился в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Ромой».
22:49
В Харьковской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Харьковской и Николаевской областях.
22:42
Камоцци: Миранчук превосходит в мастерстве многих итальянских футболистов
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру Алексея Миранчука.
22:37
Зеленский призвал страны Европы «преподать России урок»
Владимир Зеленский обратился к странам Европы с призывом «преподать России урок» за специальную военную операцию.
22:26
Власти пообещали подать тепло в 90% домов в Подольске в ближайшее время
Теплоснабжение 90% домов в микрорайоне Климовск в Подольске (Московская область) восстановят в ближайшее время.
22:20
Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» в матче с «Малагой»
Стали известны составы команд «Реал Сосьедад» и «Малага» на матч 1/16 финала Кубка Испании.
22:14
Bloomberg: Трамп планирует снизить налоги для граждан в случае победы на выборах
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах 2024 года планирует понижать налоги для американских граждан.
22:12
Гол Кокорина помог «Арису» обыграть «Омонию» в матче чемпионата Кипра
«Арис» одержал победу над «Омонией» в матче 18‑го тура чемпионата Кипра по футболу.
22:03
Два человека получили ранения в результате теракта в окрестностях Иерусалима
Два человека получили ранения в результате теракта в окрестностях Иерусалима, сообщила полиция Израиля.
22:00
Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Ромой»
«Аталанта» опубликовала стартовый состав на матч 19-го тура итальянской Серии А с «Ромой».
21:50
Премьер-министр Чехии Фиала посетит Индию 9—11 января
Премьер-министр Чехии Петр Фиала 9—11 января посетит Индию, где у него запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.
21:49
Автогол Кивера и мяч Диаса принесли «Ливерпулю» победу над «Арсеналом»
«Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» в матче третьего раунда Кубка Англии.
21:45
Times: Мбаппе заинтересовался переходом в АПЛ
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет договариваться с клубами на своих условиях и заинтересован в переходе в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
21:38
На севере Франции 8 января закроют 16 учебных заведений из-за наводнений
Власти французского департамента Па-де-Кале приняли решение не возобновлять работу 16 учебных заведений 8 января из-за сильных наводнений.
21:27
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона Остина
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ему не было ничего известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина.
21:24
Кокорин забил свой первый мяч в 2024 году
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отличился в матче 18-го тура чемпионата Кипра с «Омонией».
21:15
Аналитик Меркурис: Россия ударами по Украине подорвала две установки Patriot
Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооружённые силы России в ходе ударов по военным объектам на Украине подорвали две установки Patriot.
21:13
Тарасова: если россиян вернут на турниры прямо сейчас, то они будут лидерами
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова порассуждала об уровне российского спорта в текущий момент.
21:04
Блинкен: США отвергают заявления Израиля о переселении палестинцев из Газы
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты отвергают заявления некоторых представителей Израиля, которые призывают к переселению палестинцев за пределы Газы.
20:57
Мотогонщика Фалькона пришлось реанимировать после падения на этапе «Дакара»
Испанского мотогонщика Карлеса Фалькона пришлось реанимировать после падения на втором этапе ралли-марафона «Дакар».
20:53
Сливко: надеюсь, в апреле случится чудо и я завоюю Кубок Содружества
Лидер общего зачёта Кубка Содружества Виктория Сливко рассказала о своей главной цели в этом сезоне.
20:53
Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки нефти
Саудовская Аравия приняла решение о снижении цен на февральские поставки нефти для покупателей во всех регионах на фоне снижения спроса на рынке.