На фоне провала контрнаступления в Киеве начался поиск виноватых и обострились разногласия не только между Зеленским и другими украинскими политиками, но и между ним и главнокомандующим ВСУ Залужным, пишет отставной британский полковник Ричард Кемп в своей статье для The Daily Telegraph. По мнению автора, всё это говорит об отсутствии у Киева чёткой стратегии по дальнейшему ведению конфликта.

Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы, пишет отставной британский полковник Ричард Кемп в своей статье для The Daily Telegraph.



Сейчас Зеленский столкнулся с величайшим испытанием за всё время его правления. На фоне активного поиска виноватых в военных провалах Киева усиливаются разногласия между ним и другими политическими деятелями, такими как бывший президент Пётр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.



Хуже того, конфликт, похоже, назрел между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.



Всё это говорит о том, что у Киева нет чёткой стратегии для будущего ведения конфликта. Зеленский продолжает настаивать на том, что Украина вернёт всю свою территорию, хотя после явно завышенных обещаний по поводу летнего наступления он, по всей видимости, уже больше не говорит о сроках.



Деморализованные провалом контрнаступления, некоторые уже заговорили о мирных договорённостях. Было даже предложено вынести потенциальное мирное соглашение на референдум.



При этом автор статьи отмечает, что «любое серьёзное рассмотрение мирных переговоров во многом гарантирует поражение Украины».