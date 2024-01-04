Sky News: украинский конфликт не закончится в 2024 году

В зоне конфликта на Украине наблюдается тупиковая ситуация, и, как отмечает Sky News, есть все основания полагать, что в 2024 году конфликт не закончится. Впрочем, боевые действия могут претерпеть ряд изменений. Так, Киев может предпринимать более амбициозные действия в плане ударов по Крыму и по другим российским регионам, а также проводить более активную мобилизацию.

Как бы сильно Владимир Зеленский не был против этой терминологии, наиболее реалистичной оценкой нынешнего положения дел в рамках украинского конфликта Sky News называет оценку, которую дал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет», — заявил он в ноябре в интервью The Economist.

Россия, в свою очередь, занимает в основном оборонительную позицию, однако признаки усталости Запада от конфликта могут вдохновить президента Владимира Путина перейти в наступление.

Другими словами, ситуация в настоящее время наблюдается «тупиковая». В связи с этим Sky News «с уверенностью предполагает», что украинский конфликт не закончится в 2024 году. Впрочем, боевые действия могут претерпеть ряд изменений. В частности, Киев может предпринимать более амбициозные действия в плане ударов по Крыму* и по другим российским регионам. При этом Украина будет всё активнее проводить мобилизацию граждан, что наверняка обернётся политическими последствиями для киевского режима.

Решающую роль в ходе конфликта продолжат играть беспилотные летательные аппараты и усовершенствования в области радиоэлектронной борьбы. В этой сфере, а также в других областях Украине жизненно необходимы технологические прорывы. В чём Киев нуждается ещё больше, так это в последовательности со стороны западных партнёров в плане поставок вооружения и боеприпасов.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).