Der Tagesspiegel: в 2024 году позиции Запада ослабнут ещё сильнее

В 2023 году мировая ситуация стала крайне нестабильной, пишет Der Tagesspiegel. И эксперты сходятся во мнении, что в этом году улучшений ожидать не стоит. Всему виной глобальный вакуум власти, отсутствие лидеров, способных останавливать конфликты и войны. К тому же противники Запада действуют всё более решительно, а США и Европе, наоборот, не хватает ни решительности, ни сплочённости.
Война на Ближнем Востоке, боевые действия на Украине, перевороты в Африке, рост напряжённости между Китаем и Тайванем — 2023 год был полон кризисов, пишет Der Tagesspiegel. И эксперты сходятся во мнении, что в 2024 году ситуация не улучшится.
Всему виной глобальный вакуум власти. Сейчас в мире нет ни одной страны, которая обладает достаточным политическим или экономическим влиянием для того, чтобы определять международную повестку. Миру не хватает лидеров, способных прекращать конфликты и войны. Есть даже угроза, что нынешняя ситуация может перерасти в масштабное военное противостояние.
При этом стратегические противники Запада действуют более решительно и в случае необходимости готовы к применению силы. Их задача — подрыв существующего миропорядка. В западных же государствах не хватает ни решительности, ни сплочённости. Поэтому не исключено, что их позиции ослабнут ещё сильнее.
Ещё одним фактором, способным существенно дестабилизировать мировую ситуацию, станут президентские выборы в США. Их исход может существенно подорвать американские позиции в мире, а также привести к масштабным внутриполитическим потрясениям.
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