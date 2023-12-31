Le Temps: выборы 2024 года станут решающими для западной модели мироустройства

12:57
Врач Каприн призвал отказаться от копчёных продуктов, чтобы снизить риск рака
Главный онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн призвал отказаться или уменьшить до минимального уровня потребление копчёных продуктов, чтобы снизить риск возникновения рака желудка и кишечника.
12:53
Число жертв ударов Израиля по сектору Газа возросло до 21 822
Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 21 822.
12:50
Агент Барриоса опроверг информацию о возможном уходе футболиста в «Бока Хуниорс»
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал новость об интересе к игроку со стороны «Бока Хуниорс».
12:49
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
12:45
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу.
12:40
Губернатор Курской области Старовойт призвал жителей оставаться дома в праздники
Губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям региона с призывом оставаться дома в новогодние праздники и провести время с родными и близкими.
12:37
Камоцци: «Краснодар» и Сперцян — главные открытия этого года в РПЛ
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, кого считает главным открытием в РПЛ.
12:35
Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с Новым годом
Центральное телевидение Китая заявило, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года.
12:33
В Белгороде при обстреле 30 декабря погиб офицер Следственного комитета России
В Белгороде при украинском обстреле 30 декабря погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета России по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин.
12:25
Лукашенко поручил перевести на усиленный режим все подразделения МВД
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководителями белорусских силовых структур поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД страны.
12:23
Домнина — о Костомарове: никому, даже мне, не понять, что пережил Роман
Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова, высказалась о своём муже.
12:21
Политолог назвал обвинения Шольца в адрес Путина запредельным лицемерием
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал заявление Канцлера Германии Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин якобы перекрыл «газовый кран» для Германии.
12:13
MWM: ВСУ боятся ударов российской крылатой ракеты X-22
Вооружённые силы Украины боятся ударов российской крылатой ракеты X-22 по объектам украинской армии, пишет издание Military Watch Magazine.
12:13
ВС России нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ и наёмников
В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и наёмников в ДНР.
12:09
ВС России уничтожили две РСЗО HIMARS
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
12:09
Сёмин: России важно обратить внимание на развитие и качество юношеского футбола
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, как быть, если Россию не вернут на международные соревнования.
12:07
МО: ВС России поразили центр управления космическими средствами ВСУ в Залесцах
Вооружённые силы России высокоточными ударами поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области Украины.
12:05
Минобороны: ВС России уничтожили ударами до 200 наёмников в Харькове
В Минобороны России заявили, что ударами по Харькову были уничтожены до 200 иностранных наёмников.
12:02
В ещё одном районе Воронежской области отменили массовые мероприятия
В приграничном Бутурлиновском районе Воронежской области отменили все массовые праздничные мероприятия.
11:59
Минобороны: ВС России поразили командные центры и военные объекты в Харькове
В Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
11:57
Андреева — о победе над Шнайдер: очень нервничала, потому что мы много лет знаем друг друга
Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над соотечественницей Дианой Шнайдер на старте турнира в Брисбене (Австралия).
11:48
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена во всех украинских областях.
11:46
Тарпищев: если бы не травма, Хачанов по итогам года был бы третьим россиянином в топ-10
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Карен Хачанов мог быть третьим россиянином в топ-10 рейтинга ATP, если бы не травма.
11:36
Торгпред Теванян: переговоры о ЗСТ между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся
Торговый представитель России в Египте Алексей Теванян заявил, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) находятся на завершающей стадии.
11:35
Роднина: не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о критике из-за проживания в США.
11:27
Пожарные ликвидировали открытое горение в Тверской области
Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Тверской области.
11:23
В Белгороде отменён сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде отменён сигнал ракетной опасности.
11:21
Кафанов: Карпин с большой мотивацией работает в сборной России
Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказал мнение касательно работы главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
11:10
Военная база США в Сирии подверглась атаке дронов
Американская база в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке с помощью беспилотника. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
11:04
Роднина: Путин привёл страну в положение, когда мы имеем возможность развиваться
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о выдвижении Владимира Путина на выборы президента России.
11:00
В Хмельницкой области произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры
В Хмельницкой областной военной администрации заявили о пожаре на объекте критической инфраструктуры.
10:55
Агент Овечкина: надеюсь, Саша и дальше будет нас радовать голами и подарками
Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказался об игре своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз».
10:46
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.
10:44
Газзаев: лучшие тренеры в этом году те, которые идут на лидирующих позициях
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о лучших тренерах РПЛ в 2023 году.
10:43
Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 24
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.
10:37
Синоптик Цыганков предупредил о похолодании до -25 °С 3 января в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в первые дни новогодних праздников в столице.
10:35
Трочек — о Панарине: он выдающийся хоккеист и с каждым матчем становится всё лучше
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек высказался об игре одноклубника россиянина Артемия Панарина.
10:26
В НХЛ объяснили, почему был отменён гол Овечкина на последней минуте матча с «Нэшвиллом»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением касательно отмены второй шайбы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Нэшвилл Предаторз».
10:25
Якушев выразил соболезнования в связи с обстрелом Белгорода
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с обстрелом Белгорода со стороны украинцев.
10:10
Шольц в новогоднем обращении обвинил Путина в отключении газа для ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении обвинил президента России Владимира Путина в отключении газа для ФРГ.
10:10
Шевченко обыграл Ван Аша и вышел во второй круг турнира в Брисбене
Российский теннисист Александр Шевченко пробился во второй круг турнира в Брисбене (Австралия).
09:58
Лавров: США остерегаются рушить отношения с Россией до основания
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты остерегаются рушить отношения с российской стороной до основания.
09:56
Панарин признан первой звездой дня в НХЛ, Шестёркин — третьей
Стали известны имена трёх лучших хоккеистов игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
09:49
Сафонов попал в топ-10 лучших вратарей мира по версии CIES
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в топ-10 лучших голкиперов мира по версии CIES.
09:44
Синоптик спрогнозировал дождь и снег в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал дождь и снег в Москве 31 декабря.
09:34
В США разрешат боксёрам-трансгендерам выступать в женских соревнованиях
Ассоциация бокса США (USA Boxing) разрешит участвовать боксёрам-трансгендерам в женских соревнованиях в 2024 году.
09:30
Пожар произошёл на объекте критической инфраструктуры в Киевской области
Начальник Киевской областной военной администрации Кравченко заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры.
09:24
CENTCOM: ВМС США сбили в Красном море две ракеты в ответ на удар по судну Maersk
В Центральном командовании Соединённых Штатов (CENTCOM) заявили, что боевой корабль ВМС США Gravely сбил в Красном море две ракеты в ответ на удар по судну Hangzhou компании Maersk.
09:22
Аскаров — о первой победе в НХЛ: это лучшее чувство
Российский голкипер «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров прокомментировал свою первую победу в НХЛ.
09:15
Ким Чен Ын исключил возможность объединения Корейского полуострова
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Республикой Корея, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).