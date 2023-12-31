Le Temps: выборы 2024 года станут решающими для западной модели мироустройства

В 2023 году действующая система международных отношений потерпела крах, не сумев остановить конфликты на Украине и в секторе Газа, утверждает Le Temps. В следующем году во многих странах пройдут выборы, которые станут решающими для сложившегося после Второй мировой войны миропорядка.

Подходящий к концу год запомнится громким провалом международной системы, разработанной после Второй мировой войны для обеспечения порядка и мира во всём мире, пишет Le Temps. ООН не смогла остановить конфликты на Украине и в секторе Газа, что делает из неё по большому счёту устаревшую организацию.

Однако обвинять ООН в бездействии было бы ошибкой: она всегда была лишь отражением взглядов своих членов. Её беспомощность объясняется тем, что составляющие ООН страны теперь занимают различные позиции по текущим проблемам. Китай борется за лидерство с США, а Индия и Бразилия пытаются на этом фоне отстоять свою независимость. Появившийся недавно многополярный мир старается найти свой путь, который не всегда подразумевает поддержку западных ценностей.

Наступающий 2024 год станет решающим: во многих странах пройдут выборы, и половина населения Земли сможет проголосовать. На март назначены президентские выборы в России, в апреле состоятся общие выборы в Индии, в июне — выборы в Европарламент. Особенное беспокойство вызывают выборы американского президента, которые серьёзно повлияют на исход конфликтов на Украине и в секторе Газа.