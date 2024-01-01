Карин Кнайсль: Запад изменил свою позицию на 180° и уже не надеется на победу Украины

Ещё год назад на Западе утверждали, что российскую армию скоро ждёт крах, но теперь позиция западных стран изменилась на 180°, подчёркивает бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Теперь западные СМИ в унисон задаются вопросом, что будет, если Россия победит. Действительно, в украинском конфликте началась новая глава: украинское контрнаступление потерпело провал, и ситуация коренным образом изменилась как в военном, так и в политическом отношении.

КАРИН КНАЙСЛЬ, экс-министр иностранных дел Австрии: Другая большая тема, в которой произошли серьёзные изменения как в военном, так и в политическом отношении, — это, без сомнения, конфликт между НАТО и Россией, полем боя в котором стала Украина. По факту с июня началось контрнаступление, но, по военным оценкам, оно потерпело провал или, как минимум, зашло в тупик. С лета — осени 2022 года российская армия вела своего рода оборонительную для своих позиций войну. Сейчас началась новая глава. За последние недели российский фронт стал более динамичным. Россия пошла в наступление и может заявить о первых новых отвоёванных территориях — но дело не только в этом.

На геополитическом уровне тут тоже многое коренным образом изменилось. Оценки Запада развернулись на 180 градусов. В частности, ровно год назад говорили, что российские вооружённые силы находятся на грани краха, что будут происходить те или иные изменения. А сейчас заголовки изданий от Financial Times до Economist почти в унисон задаются вопросом: а что случится, если Россия выиграет эту войну?

В англосаксонском пространстве, в первую очередь, в США, обсуждения проходят намного свободнее и разнообразнее, чем в Германии или Австрии. Почти постоянно тут говорят, что Россия должна быть побеждена и что она будет побеждена. На американских ток-шоу и в британском парламенте обсуждения ведутся совершенно иначе.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2023 года.