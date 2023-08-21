В Австрии предложили лишить бывшего министра иностранных дел страны Карин Кнайсль гражданства за её пророссийские высказывания, сообщает Der Standard. С такой идеей выступил глава венской Дипломатической академии Эмиль Брикс. Он сослался на закон, который позволяет идти на такие меры в случае, если своим поведением человек «наносит существенный ущерб интересам и авторитету республики». Но в Департаменте иммиграции и гражданства (MA 35) сочли, что оснований для такого шага недостаточно.

В политической жизни Австрии наступило летнее затишье, и бывший министр иностранных дел страны Карин Кнайсль наслаждается им в российской деревне Петрушово Рязанской области в окружении «яблок, бабушек и купаний в реке», пишет Der Standard. И единственное, что её сейчас беспокоит, это преследования со стороны Вены за её пророссийскую позицию.

Дело в том, что глава венской Дипломатической академии Эмиль Брикс предложил лишить её австрийского гражданства. Он сослался на 33 параграф закона Австрии «О гражданстве», в котором говорится о возможности «лишить гражданства гражданина, обслуживающего интересы иностранного государства, если своим поведением он наносит существенный ущерб интересам и авторитету республики».

Но в австрийском Департаменте иммиграции и гражданства (MA 35), которое ответственно за принятие таких решений, сочли, что оснований для лишения гражданства нет. Человек может высказывать «абсурдные» мнения, с которыми «нельзя согласиться», но этого недостаточно. Хотя там и отметили, что некоторые комментарии «ушедшего на пенсию дипломата» вызывают у них раздражение.