Der Standard: в Австрии хотят лишить Кнайсль гражданства за её пророссийскую позицию

23:19
Президент испанской федерации футбола извинился за поцелуй капитана женской сборной
Президент испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес извинился за скандальный поцелуй капитана женской национальной команды Хенивер Эрмосо на церемонии награждения на чемпионате мира.
23:17
CNN: Трамп договорился об освобождении под залог в штате Джорджия
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп договорился об освобождении под залог на сумму $200 тыс. по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.
23:11
Telegraph: Ирландия положила конец своему нейтралитету из-за тайной помощи ВСУ
Ирландия оказывает тайную военную помощь Вооружённым силам Украины, несмотря на свой нейтральный статус. Об этом говорится в публикации The Daily Telegraph.
23:04
СЭ: Чавес прошёл медосмотр перед переходом в «Динамо»
Полузащитник Луис Чавес успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Динамо».
23:01
Из Купянского района Харьковской области эвакуировали 600 человек
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что из Купянского района Харьковской области уже эвакуировали 600 человек.
22:57
Мужчина и 11-летняя девочка ранены в результате ударов ВСУ по Старомихайловке
Мужчина и 11-летняя девочка получили ранения в результате обстрела украинской армией жилых кварталов населённого пункта Старомихайловка в Донецкой Народной Республике.
22:54
Захарова: Украине стоит подготовиться к кризису, как на Гаити
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Украине стоит подготовиться к кризису, как на Гаити.
22:48
В Махачкале переименовали стадион имени Елены Исинбаевой
В Махачкале переименовали легкоатлетический стадион, носивший имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.
22:46
Власти Ростовской области сообщили о лесном пожаре в Орловском районе
Службы экстренного реагирования и лесного хозяйства пытаются локализовать лесной пожар в Орловском районе Ростовской области, который произошёл на площади 125 га.
22:35
Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолётов Apache на $12 млрд
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше вертолётов AH-64E Apache и других систем на сумму $12 млрд, сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
22:34
Писарский — о ДТП: СМИ любят делать из мухи слона
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский дал комментарий по поводу ДТП.
22:32
В Киеве и трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
22:25
Президент Южной Кореи утверждает, что КНДР готова использовать ядерное оружие
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль высказал мнение, что КНДР готова применить ядерное оружие в случае войны на Корейском полуострове.
22:21
Свищёв осудил решение World Athletics не включить россиян в список влиятельных атлетов
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение World Athletics не включать победы россиян в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.
22:16
Истребители и БПЛА коалиции 18 раз нарушили воздушное пространство в Сирии
Самолёты и беспилотники возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции за минувшие сутки совершили 18 нарушений протоколов деконфликтации в небе над Сирией.
22:13
Американский журналист Хинкл предрёк Украине потерю выхода к Чёрному морю
Американский журналист Джексон Хинкл высказал мнение, что Украина потеряет выход к Чёрному морю.
22:07
«Севилья» проиграла «Алавесу» в матче второго тура чемпионата Испании
«Алавес» победил «Севилью» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.
22:03
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
В Сумской области Украины произошли взрывы, сообщило издание Klymenko Time.
21:59
Зеленский призвал Грецию защитить временный зерновой коридор Киева в Чёрном море
Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Греция поможет защитить так называемый альтернативный зерновой коридор Украины в Чёрном море.
21:58
Сбои в Telegram произошли из-за сложностей с работой его дата-центра в Европе
Сбои в социальной сети Telegram произошли из-за сложностей с работой его дата-центра в Европе, сообщили RT в Роскомнадзоре.
21:54
Подразделения ВСУ ударили по населённому пункту Пришиб в Запорожской области
Украинские военнослужащие открыли огонь по посёлку городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области.
21:49
Родионенко о допуске россиян: пока не определится ситуация с СВО, будут нас мучить
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила шансы россиян отобраться на Олимпиаду-2024.
21:46
Sky News: не все F-16 из Дании и Нидерландов пригодны для боевых действий
Военный эксперт Шон Белл заявил, что не все истребители F-16, которые Дания и Нидерланды передадут Вооружённым силам Украины, можно будет использовать в боевых действиях.
21:44
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на складе в подмосковном Богородском
Пожар на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Богородском городском округе ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
21:35
ВДВ России отразили наступление ВСУ на западных окраинах Артёмовска
Бойцы воздушно-десантных войск отразили попытку наступления украинской армии на западных окраинах Артёмовска. Об этом рассказали в Минобороны России.
21:34
Шубенков надеется выступить на международных соревнованиях
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков заявил, что надеется выступить на международных турнирах.
21:28
Зеленский: Греция примет участие в подготовке лётчиков ВСУ на истребителях F-16
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Греция примет участие в обучении лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию истребителей F-16.
21:21
Губернатор сообщил о гибели восьми человек в ДТП в Ростовской области
В результате лобового столкновения двух автомобилей в Ростовской области погибли восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
21:19
Ткачёв: Горячкина по праву является сильнейшей шахматисткой мира
Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал победу Александры Горячкиной над болгаркой Нургюл Салимовой в финале Кубка мира в Баку.
21:17
Полиция Дагестана организовала проверку из-за резонансной фотосессии туристок
В Дагестане сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по административной статье о пропаганде ЛГБТ после фотосессии двух девушек в популярном туристическом месте.
21:04
Непомнящий назвал выступление под нейтральным флагом вынужденной мерой
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий назвал выступление под нейтральным флагом на международных турнирах вынужденной мерой.
21:00
Compact: Запад делает ставку на эскалацию конфликта, передавая Киеву F-16
Решение Нидерландов и Дании поставить на Украину истребители F-16 является эскалацией конфликта. Об этом пишет немецкое издание Compact.
20:58
Эрдоган: Турция продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления «Черноморской инициативы» с учётом мнений всех сторон сделки.
20:54
Правоохранители Тверской области начали проверку из-за падения БПЛА
Правоохранительные органы Тверской области проводят проверку по факту падения беспилотного летательного аппарата в Жарковском округе. Губернатор региона Игорь Руденя взял ситуацию на свой личный контроль.
20:53
Нижегородская область примет участие в акции «Ночь кино»
Кинотеатры Нижегородской области примут участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая состоится накануне Дня российского кино, 26 августа.
20:49
Алаев: в целом Карасёв справился с работой на матче «Спартак» — «Зенит»
Президент РПЛ Александр Алаев оценил работу главного арбитра матча пятого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» Сергея Карасёва.
20:49
Во всех школах Калининградской области создали первичные отделения «Движения первых»
Во всех школах Калининградской области появились первичные отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
20:48
В Свердловской области в квартире нашли троих детей вместе с телами родителей
В городе Асбесте Свердловской области в квартире нашли тела мужчины и женщины, вместе с ними там находились трое детей.
20:44
Кулемзин: двое жителей Донецка получили ранения при подрыве на боеприпасе
Два мирных жителя Донецка получили ранения в результате подрыва на кассетном боеприпасе в Петровском районе города.
20:44
Учёный Татевосян рассказал о работе Азиатской сейсмологической комиссии
Заместитель директора Института физики Земли РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности доктор физико-математических наук Рубен Татевосян рассказал подробности о работе Азиатской сейсмологической комиссии, которую он недавно возглавил.
20:43
Вучич заявил о планируемых переговорах с Зеленским 22 августа
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что решил принять просьбу украинского главы Владимира Зеленского и провести с ним двустороннюю встречу 22 августа.
20:38
Сценарист Золотарёв станет куратором лаборатории на кинофестивале в Екатеринбурге
Сценарист Андрей Золотарёв, известный по фильмам «Лёд 2», «Спутник», «Призрак» и «Вторжение», станет куратором лаборатории на кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге.
20:35
Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
Пользователи сообщили, что в работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои.
20:34
Амиров был похоронен в деревне Богдановка Ишимбайского района
Хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров был похоронен в селе Богдановка Ишимбайского района Башкирии.
20:30
Психотерапевт Пустовойтов: под лень могут маскироваться другие состояния
Врач-психотерапевт Сергей Пустовойтов заявил, что лень в чистом виде встречается редко.
20:25
Нутрициолог Коробейникова призвала не голодать во время попыток снизить вес
Нутрициолог Жанна Коробейникова рассказала о способах снизить вес. По её словам, терпеть голод не нужно.
20:23
В ЦБ России сообщили, что рост ипотеки в июле составил 2,5%
Темпы роста ипотечного кредитования в июле текущего года составили 2,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
20:22
МИД России: члены БРИКС и другие страны стремятся снизить зависимость от доллара
МИД России в ответ на запрос RT сообщил, что в последнее время дедолларизация становится объективной глобальной тенденцией на фоне возрастающего недоверия к западным финансовым механизмам, поэтому члены БРИКС и ряд других стран стремятся снизить зависимость от доллара США.
20:19
СЭ: «Динамо» и ЦСКА согласовали условия трансфера Карраскаля
«Динамо» и ЦСКА согласовали условия перехода полузащитника Хорхе Карраскаля.
20:08
Медведев призвал страны Запада и Украину «не заиграться в самолётики»
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая назвала день принятия решения об отправке F-16 ВСУ «хорошим днём» для Украины и Европы.