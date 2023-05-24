DELFI: россияне могут остаться без вида на жительство в Латвии, даже сдав языковой тест

Граждане России, чей автоматический постоянный вид на жительство в Латвии утратит силу 2 сентября, могут не получить статус постоянного жителя ЕС в Латвии, даже если успешно сдадут языковой экзамен. Как передаёт DELFI, им надо соответствовать ещё одному требованию: они должны были последние пять лет непрерывно и на законных основаниях проживать на территории Латвии. Ранее позволялось отсутствовать в стране гораздо дольше.

Граждане России, чей автоматический постоянный вид на жительство в Латвии утратит силу 2 сентября, могут не получить статус постоянного жителя ЕС в Латвии, даже если успешно сдадут языковой экзамен на категорию А2. Как передаёт DELFI, им надо соответствовать ещё одному требованию — они должны были последние пять лет непрерывно и на законных основаниях проживать на территории Латвии. Допустимое отсутствие — не дольше шести месяцев подряд или в общей сложности десяти месяцев, но их предыдущий статус позволял отсутствовать гораздо дольше.

В редакцию портала обратились граждане России, чей автоматический постоянный вид на жительство в Латвии утратит силу 2 сентября и которые сдали языковой тест на А2, но теперь им сообщили о требовании к пребыванию в стране в предыдущие пять лет.

«Но предыдущий статус такого не требовал. Мы законно выезжали в другие страны на долгий срок. Как теперь вернуться в Латвию… Задним числом?» — рассказали люди.

Представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке на запрос DELFI объяснила, что такое требование к пребыванию — вполне законное: его предусматривает евродиректива по статусу постоянного жителя ЕС.

Если обладатели постоянного ВНЖ в Латвии (автоматического статуса, который давали бывшим негражданам Латвии, взявшим российское гражданство) могли отсутствовать в Латвии не больше одного года, после чего должны были хоть на день заезжать в страну, то к новому статусу, на который они претендуют, предъявляются более строгие требования: допустимое отсутствие за последние пять лет — не дольше шести месяцев подряд или в общей сложности десяти месяцев. В качестве доказательства пребывания можно использовать любые документы — чеки, выписки о получении медицинских и социальных услуг и так далее.

К примеру, если бабушка сидела с внуками за границей дольше полугода или въезжала и выезжала суммарно на срок дольше 10 месяцев, то она не сможет претендовать на статус постоянного жителя ЕС в Латвии. Даже в случае успешной сдачи языкового теста на категорию А2.