SZ: «для нас это вопрос выживания» — эстонцы просят НАТО прислать больше войск

Власти Эстонии видят в России «экзистенциальную угрозу» и поэтому требуют от НАТО увеличения своего присутствия в Прибалтике, сообщает Süddeutsche Zeitung. В Таллине считают, что ядерных угроз Москвы можно не бояться, а самим, наоборот, нужно делать ставку на устрашение. Необходимо чётко дать понять Кремлю, что «нападение на НАТО приведёт его в тупик и потребует невыносимой цены», говорится в программном документе местного министерства обороны.

Начало боевых действий на Украине подтвердило опасения эстонцев по поводу России, пишет Süddeutsche Zeitung. И теперь они озабочены обеспечением своей безопасности. Это, в частности, проявляется и в той демонстративно громкой и неограниченной поддержке, которую они оказывают Киеву. Их цель — ослабить «агрессора» и, выступив единым фронтом с остальным Западом, отбить у Москвы желание нападать на других соседей.

Уязвимость Эстонии, Латвии и Литвы заключается в их географическом положении, продолжает немецкое издание. Они находятся на восточном фланге Европейского союза, а также НАТО и напрямую граничат с Россией. К тому же речь идёт о небольших государствах, которые не обладают так называемой «стратегической глубиной» для того, чтобы остановить потенциального противника. Военные в Таллине убеждены, что в случае проигрыша Украины они будут на очереди. «Для нас это вопрос выживания», — заявляют они и требуют увеличения поддержки альянса.

С 2017 года в рамках программы НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе под названием Enhanced Forward Presence во всех странах Прибалтики были размещены многонациональные боевые подразделения численностью 1000 человек. По имеющейся информации, сейчас в Эстонии всего находится 2500 военнослужащих из стран-союзников.

И в Таллине убеждены, что этого недостаточно, но в то время осознают, что с политической точки зрения они выдвигают «взрывоопасные требования». Но эстонцы считают, что не стоит бояться ядерных угроз Москвы, а наоборот, самим делать ставку на устрашение. В программном документе местного министерства обороны говорится, что Россия остаётся «самой опасной, непосредственной и долговременной угрозой» для евро-атлантического пространства. Поэтому нужно чётко дать понять Кремлю, «что нападение на НАТО приведёт его в тупик и потребует невыносимой цены». В Таллине даже призывают альянс открыто сказать, на какие цели в России он нападёт, если начнётся военная конфронтация.

При этом Эстония сама не сидит сложа руки, отмечает Süddeutsche Zeitung. К началу 2024 года она хочет увеличить свою армию с 26 тыс. до 36 тыс. солдат. В будущем власти собираются инвестировать в оборону 3% от своего ВВП, что гораздо выше требований НАТО. Таллин также собирается заменить всю ту технику, которую отдал Киеву, и уже заказал себе ракетные системы HIMARS, а также новые гаубицы, бронетранспортёры и системы противовоздушной обороны. Также для устрашения Москвы местные власти приобретают морские мины и проводят регулярные учения.