Politico: «На Украину везут металлолом, а сами закупают новое» — страны ЕС заподозрили Эстонию в «наглой» попытке обновить арсеналы за счёт Брюсселя

Внутри Евросоюза обострились трения в связи с программой компенсации поставок военной техники Киеву, сообщает Politico. Как стало известно изданию, у многих членов блока возникли претензии к Эстонии, которую подозревают в том, что она при помощи бухгалтерских трюков пытается вытянуть из единой Европы как можно больше денег на обновление своих вооружений.

У членов ЕС появились вопросы к Эстонии в связи с тем, как страна пользуется развёрнутой Брюсселем программой компенсации членам блока военной помощи, оказанной Украине: Таллин подозревают в том, что он, прибегая к определённым бухгалтерским хитростям, пользуется программой для того, чтобы обеспечить свои вооружённые силы новой техникой за счёт Европы, сообщает Politico.

Как напоминает обозреватель издания, после начала российской спецоперации на Украине власти Евросоюза пошли на беспрецедентный шаг, начав частично возмещать странам-членам стоимость военного оборудования и техники, переданных Киеву в рамках программ поддержки. Компенсация реализуется через так называемый Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) — созданный Брюсселем в 2021 году внебюджетный инструмент для оказания военной помощи третьим странам, в который вносят вклады все члены ЕС пропорционально своему ВВП.

Хотя официально страны блока нахваливали такое применение EPF как символ европейской солидарности, в европейских кулуарах программа компенсации вызывает всё более ощутимые трения — и провоцирует их в том числе Эстония, которая наряду с ещё несколькими государствами ЕС требует огромные по сравнению с реальной стоимостью выделенной ею техники суммы, констатирует Politico.

Соответствующие опасения дали о себе знать на состоявшейся в этом месяце встрече европейских дипломатов, в ходе которой Европейская служба внешних связей (ЕСВС) — единое дипломатическое ведомство ЕС — раскрыла данные о размерах компенсационных выплат, полученных каждой страной блока в минувшем году. Озвученные суммы касались лишь первого транша компенсаций, однако по ним уже можно было заключить, что Эстония получила из EPF значительно больше средств, чем остальные страны — включая и другие государства Прибалтики, которые помогали Украине в аналогичном объёме.

Как выяснили корреспонденты Politico, побеседовав с источниками в европейском дипкорпусе, ознакомившись с заметками одного из дипломатов, присутствовавшего на встрече, а также изучив раскрытые на мероприятии данные, причиной проблемы выступает то обстоятельство, что Брюссель не установил чёткой методологии для подсчёта компенсаций. В результате страны, по существу, вольны использовать по своему усмотрению любую из трёх цифр — стоимость замещения, рассчитывающуюся на основе цен на новую технику, закупаемую взамен поставленной Киеву; реальную денежную стоимость техники, которая была бы получена страной, если бы машины были проданы; или же её изначальную стоимость — то есть суммы, которые были потрачены при её первоначальной закупке.

Претендуя на возмещение, каждая страна подсчитывает размер компенсации, используя собственную методику: например, Германия считает стоимость старой советской техники, выделенной Украине из восточногерманских запасов, равной нулю, а в части более новых образцов претендует лишь на её изначальную стоимость закупки, а не стоимость её замещения, разъясняют журналисты Politico. Но власти Эстонии поступили иначе: для 91% поставленного оборудования они затребовали компенсировать именно стоимость замещения, подчёркивают авторы.

Таллин оказался не единственным членом ЕС, который применил такую методологию: всего ей воспользовались шесть стран, включая Финляндию, которая попросила компенсировать на таких же условиях все 100% выделенной техники, Латвию (99%), Литву (93%), Францию (71%) и Швецию (26%), говорится в материале Politico. И тем не менее Эстония всё равно значительно опередила союзников по блоку по сумме возмещений в абсолютном выражении: согласно данным ЕСВС, эстонские власти в итоге подали запрос на возврат €160,5 млн, тогда как та же Латвия ограничилась суммой €59 млн, Литва — €31 млн, Франция — €28 млн, а Швеция — €7 млн. В конечном счёте, поскольку принятый ЕС для данной программы стандартный размер компенсации составляет 84% от запрошенной суммы, Таллин получил от Брюсселя €134,2 млн.

Статус Эстонии как явного «исключения из правил» становится особенно очевидным, если сравнить её с её соседями по Прибалтике, — ведь все они заявляют, что передали Киеву аналогичное количество техники, отмечают журналисты Politico. Так, если Таллин, судя по заявлениям его дипломатов, предоставил Украине военной помощи на €400 млн, Латвия оценивает объём своей поддержки в €370 млн, а Литва — более чем в €400 млн.

Как заявил в интервью Politico на условиях анонимности европейский дипломат, в ходе дискуссий на мероприятии в этом месяце Эстонию заподозрили в том, что она нашла легальный способ обновить свой арсенал на деньги Евросоюза. «Они на Украину отправляют металлолом, а себе закупают новёхонькую технику — и всё за счёт ЕС», — цитирует чиновника издание. О том, что использованная Таллином «наглая» методика подсчёта компенсаций вызвала недоумение у многих членов блока, сообщил и другой источник Politico в дипкорпусе Евросоюза — однако он подчеркнул, что от критики в адрес эстонской стороны все дипломаты предпочли воздержаться, дабы не демонстрировать признаки разобщённости внутри единой Европы.

По информации Politico, после того, как материал о претензиях к Эстонии был опубликован в распространяемой изданием рассылке Brussels Playbook, эстонское минобороны заявило, что статья содержит информацию, не соответствующую действительности, и представляет собой «злонамеренную попытку ослабить сплочённость союзников и снизить объём помощи Украине». «Запрос на выделение средств из Европейского фонда мира на основе стоимости замещения техники полностью соответствует существующим нормам, и применяется такая методика в том случае, если производство переданной техники уже было прекращено, а восстановление её численности представляет важность с точки зрения национальной обороны», — цитирует заявление ведомства издание.

Официальный представитель министерства позже подтвердил в интервью Politico, что Эстония передавала Украине 122-миллиметровые гаубицы D-30, которые были приняты на вооружение ещё в 60-е годы прошлого века, а заменить их на более новые модели Таллин намеревался ещё до начала боевых действий на Украине — и потому эстонские власти запросили у ЕС деньги на закупку новых пушек аналогичной конфигурации.