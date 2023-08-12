Heute: хорошая атмосфера и сказочная природа — экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о жизни в рязанской деревне

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в деревне Петрушово Рязанской области, в пяти часах езды от Москвы, сообщает австрийское издание Heute. По её словам, она была вынуждена бежать из Европы, поскольку её «нигде не принимали» из-за её политической позиции. От жизни в Петрушово Кнайсль пребывает в восторге: в деревне «очень хорошая атмосфера» и «сказочная» природа — в Австрии она когда-то жила в очень похожем месте.

Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с декабря 2017 года по июнь 2019-го. Беспартийный политик «наделала много шуму», особенно своей свадьбой, состоявшейся пять лет назад. На ней она танцевала с президентом России Владимиром Путиным и сделала перед ним реверанс. По сообщениям немецких СМИ, недавно она даже переехала в его страну, пишет австрийская газета Heute.

Сообщается, что сейчас политик проживает в деревне Петрушово Рязанской области, в пяти часах езды от Москвы. «Когда я вижу кур, уток, коз на улицах — это тоже мой мир», — рассказала она в интервью местным СМИ. По её словам, в Австрии она жила в очень похожей маленькой деревне.

«Я вынуждена была бежать из Европы. Меня нигде не принимали», — заявила Кнайсль в разговоре с немецким изданием. По информации немецких СМИ, она считает себя «жертвой антироссийской пропаганды» и была вынуждена переехать из-за угроз убийства. В настоящее время она руководит аналитическим центром в Санкт-Петербурге и рассматривает возможность подачи заявления о приёме российского гражданства.

Кнайсль, похоже, в восторге от жизни в Петрушово. «Сейчас я живу в Петрушово, и мне нравится эта атмосфера, — признаётся политик. — Мне нравится, как здесь играют дети. Здесь очень хорошая атмосфера, не только сейчас, но и, по-моему, каждый день», — заявила она на деревенском празднике. Природу она также считает «сказочной».

Как утверждает издание, с начала конфликта на Украине Кнайсль неоднократно привлекала к себе внимание «пророссийскими заявлениями». Так, начало российской спецоперации она назвала «самой минимальной формой обострения». Это не сделало её популярной в политических кругах Вены. Ей угрожали лишением гражданства, а действующий глава ведомства Александер Шалленберг говорил о ней как об «этом человеке, моей предшественнице».

Пока Кнайсль намерена остаться в российской деревне ещё на месяц. «Я заплатила ещё за месяц аренды, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моём будущем, ничего», — подчеркнула она. Однако ясно одно: на данный момент о возвращении в Австрию для неё не может быть и речи, передаёт Heute.