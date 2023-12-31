Экс-глава МИД Австрии: экономическая и военная ситуация изменились в пользу России

За последнее время ситуация вокруг украинского конфликта существенно изменилась в пользу России, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В июне 2023 года Россия уже входила в десятку сильнейших экономических держав, а спустя два месяца обошла в рейтинге Германию. И внутри страны настроения тоже характеризуются уверенностью, в то время как на Западе всё выходит из равновесия.

КАРИН КНАЙСЛЬ, экс-министр иностранных дел Австрии: Ситуация существенно изменилась. Я бы сказала, что на военном поприще всё изменилось в пользу России. В экономическом плане, самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своём пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию. И именно это и произошло: спустя два месяца Россия обошла Германию в рейтинге десяти крупнейших экономических держав. Это событие в экономической политике.

И в самой России распространилось такое, как бы это сказать… там утвердилось такое настроение — а я немного поездила по стране и много общаюсь с молодыми людьми, у которых преподаю, а также с разного рода коллегами, в том числе с журналистами — настроения уверенные.

ФЛАВИО ФОН ВИЦЛЕБЕН, ведущий: А настроения на Западе и, прежде всего, в Германии, медленно, но верно опрокидываются — думаю, можно так сказать.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2023 года.