Экс-глава МИД Австрии: экономическая и военная ситуация изменились в пользу России

20:43
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Киевской областях и в Киеве звучит воздушная тревога.
20:26
Сайт белорусского агентства БЕЛТА заработал после кибератаки
Сайт белорусского агентства БЕЛТА возобновил работу после кибератаки.
20:17
Йеменские хуситы взяли ответственность за удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou
Йеменские хуситы взяли ответственность за ракетный удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou в Красном море.
19:55
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Одесской области
В Одесской области Украины произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
19:51
Вице-премьер Украины Верещук: 2 млн переселенцев могут лишиться льготных выплат
Украинский вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что около 2 млн граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, с 1 февраля могут лишиться социальных выплат.
19:44
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.
19:33
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок вооружения украинской армии, в ней приняли участие десятки человек.
19:25
В Севастополе отменена воздушная тревога
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отменили воздушную тревогу.
19:15
В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за холодов
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в городе начали поэтапное повышение температуры в системе отопления на фоне предстоящего резкого похолодания.
19:10
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу.
19:08
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
19:03
Подполье раскрыло подробности ударов по «Правому сектору» и «Кракену» в Харькове
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удары Вооружённых сил России в Харькове были нацелены на здания, в которых располагались украинские националисты из «Правого сектора»* и «Кракена».
19:00
Daily Sports: ФИФА не пригласит «Барселону» на клубный чемпионат мира 2025 года
Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена приглашать испанскую «Барселону» для участия в клубном чемпионате мира 2025 года.
18:55
ТАСС: Герой России Евгений Бушмелёв погиб в ДТП в Свердловской области
Герой России Евгений Бушмелёв погиб в результате аварии на трассе в Свердловской области.
18:47
Россиянкой, погибшей при крушении катера у Пхукета, оказалась пятилетняя девочка
Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера около таиландского острова Пхукет, оказалась пятилетняя девочка.
18:47
Костомаров опубликовал в соцсетях новогоднее поздравление
Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео с новогодним поздравлением.
18:40
Власти Пензы отменили гулянья в новогоднюю ночь после обстрела Белгорода
Мэр Пензы Александр Басенко сообщил, что власти приняли решение об отмене запланированных гуляний в новогоднюю ночь на площади Ленина в знак солидарности с жителями Белгорода.
18:37
Чен: хотелось бы, чтобы в 2024 году наладилась стабильность в мире
Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен высказала свои пожелания на 2024 год.
18:29
В Киевской области на блокпостах будут вручать повестки уклонистам
Комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник сообщил, что на недавно установленных блокпостах региона будут вручать повестки уклоняющимся от призыва в армию гражданам.
18:19
Министр обороны Шойгу поздравил военных с наступающим Новым годом
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что российская армия в очередной раз показала свою непобедимость, а также способность громить врага в любых условиях.
18:19
Варданян назвал Петросян лучшей фигуристкой 2023 года
Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян назвал лучшую фигуристку России по итогам 2023 года.
18:12
В Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти приняли решение об отмене ночного концерта на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области.
18:01
Головин вошёл в топ‑5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в топ‑5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР.
17:59
Минобороны: средства ПВО России сбили три БПЛА ВСУ в Ростовской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины над территорией Ростовской области.
17:54
Полянский заявил, что в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие страны в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима, а также цинизм западных стран.
17:49
ФК «Факел» выразил поддержку жителям Белгорода
Воронежский «Факел» выразил поддержку жителям Белгорода после обстрела со стороны украинских военных.
17:45
Симоньян: фрагменты с Лолитой и Киркоровым вырезали из новогодних программ
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что фрагменты с участием артистов Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской вырезали из эфира новогодних программ на федеральных каналах.
17:44
Хоккеисты сборной США обыграли Словакию и с первого места вышли в плей-офф МЧМ
Хоккеисты сборной США разгромили команду Словакии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.
17:38
AS: «Зенит» отдаст бразильца в аренду «Интернасьоналу»
Защитник «Зенита» Роберт Ренан близок к переходу в «Интернасьонал».
17:34
В 2023 году власти Бали депортировали 164 иностранца, в том числе 59 россиян
Глава иммиграционного управления Бали Денпасара Сухендра сообщил, что в 2023 году власти индонезийского острова приняли решение о депортации 164 иностранных граждан, в том числе 59 россиян.
17:28
Гандболистка Дмитриева перейдёт из словенского «Крима» в венгерский «Ференцварош»
Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу в составе сборной России Дарья Дмитриева, выступающая на позиции разыгрывающей за словенский «Крим», по окончании сезона перейдёт в «Ференцварош».
17:25
«СТРАНА.ua»: в Чугуевском районе Харьковской области произошёл взрыв
В Чугуевском районе Харьковской области Украины произошёл взрыв, сообщило издание «СТРАНА.ua».
17:22
Сайт белорусского агентства БЕЛТА подвергся хакерской атаке
Сайт белорусского государственного агентства БЕЛТА подвергся хакерской атаке.
17:16
На Украине 27 человек задержаны за сутки за попытку нелегально покинуть страну
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что пограничники в течение суток задержали 27 человек, пытавшихся незаконно покинуть страну.
17:08
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
В Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.
17:03
Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Китая и Тайваня является исторической необходимостью.
17:01
Экс-биатлонистка Ишмуратова заявила, что МОК сам будет звать Россию на турниры
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации сами будут приглашать российских спортсменов на международные соревнования.
16:55
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району
Вооружённые силы Украины выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району в Донецкой Народной Республике.
16:50
Винер разочаровало отношение мирового спорта к россиянам
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, что её разочаровало больше всего в 2023 году.
16:48
Оперштаб Краснодарского края назвал фейком сообщения о взрывах в Тихорецке
Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что сообщения о якобы взрывах в Тихорецке не соответствуют действительности.
16:36
РИА Новости: Латвия, Италия и Литва — лидеры по экспорту игристого вина в Россию
Латвия, Италия и Литва с января по сентябрь 2023 года стали лидерами по экспорту игристого вина в Россию, общий объём поставок оценивается в размере более $200 млн.
16:33
Сёмин: хочу пожелать нашему футболу в 2024-м идти своим путём и искать новое
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин пожелал отечественному футболу в наступающем 2024 году идти своим путём и искать что-то новое.
16:27
Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году
Соединённые Штаты, где в 2024 году состоятся президентские выборы, могут преподнести президенту России Владимиру Путину величайший подарок в новом году.
16:19
ВС России уничтожили склад ГСМ ВСУ на северо-восточной окраине Харькова
Вооружённые силы России уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) центра обеспечения украинской армии на северо-восточной окраине Харькова.
16:12
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях
Вооружённые силы России уничтожили авиатехнику украинской армии на аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в российском Министерстве обороны.
16:08
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили три РСЗО HIMARS и одну «Ольху»
Вооружённые силы России в течение суток уничтожили три реактивные системы залпового огня HIMARS и одну «Ольху».
16:05
Надаль: если бы я решил не продолжать карьеру, операции можно было избежать
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как жил с травмой бедра в 2023 году.
16:05
Одна россиянка погибла, шестеро ранены при крушении катера у берегов Пхукета
Одна россиянка погибла, ещё шестеро российских граждан пострадали в результате крушения скоростного катера около таиландского острова Пхукет, сообщил генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.
15:58
RT: Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Буданову об ударе по Белгороду
Владимир Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Украины Кириллу Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря.
15:56
Чикунова: пусть не всё получилось, но всё-таки год считаю успешным
Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова подвела итоги уходящего, 2023 года.