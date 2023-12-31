Welt: немецкая экономика сокращается, и ничто не предвещает улучшений

Германия становится всё более непривлекательным местом для ведения бизнеса, а её продукция — всё менее конкурентоспособной, поэтому местные компании постепенно перемещают своё производство за рубеж, пишет немецкая газета Die Welt. Нехватка капиталовложений, высокие издержки, пессимистичный прогноз и постоянная неопределённость привели к экономическому спаду, и эксперты ожидают, что в следующем году эта тенденция будет продолжаться.

Ведущие организации немецкого бизнеса не видят перспективы скорого экономического подъёма в Германии и вступают в новый год с большими опасениями, пишет Die Welt. Президент Союза работодателей Райнер Дульгер заявил Немецкому агентству печати: «Мы находимся в серьёзном экономическом кризисе». Прогноз обещает мало улучшений.

Институты и правительство Германии ожидают, что в 2023 году экономическое производство в целом снизится. Ведущие исследовательские институты недавно значительно понизили свои прогнозы на следующий год. Ожидается лишь небольшой рост.

По данным Немецкого экономического института (IW), близкого к работодателям, компании также сдерживают инвестиции из-за отсутствия предсказуемости. «Мы больше не являемся надёжным местом с точки зрения условий, — заявил глава IW Михаэль Хютер. — К концу десятилетия не предвидится надёжных рамочных условий для решения важных задач трансформации, связанных с климатическими и демографическими изменениями».

По данным опроса IW, многие крупные отрасли с пессимизмом смотрят на предстоящий год. Слабость мировой экономики, повышение процентных ставок и неопределённость в отношении федерального бюджета ухудшают прогноз на 2024 год. 23 из 47 опрошенных бизнес-ассоциаций ожидают снижения объёмов производства или бизнеса для входящих в них компаний. Пятнадцать секторов считают, что экономическая активность останется на прежнем уровне, и только девять ожидают повышения уровня производства.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Германии Петера Адриана, общие условия в 2024 году останутся сложными: «Нам необходимо как можно скорее обеспечить безопасность среднесрочного планирования. Нынешний климат вреден для экономики: нехватка капиталовложений, высокие издержки, пессимистичный прогноз и постоянная неопределённость. К сожалению, мы считаем, что продолжение рецессии более вероятно, чем подъём».

Президент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм, в свою очередь, заявил: «Промышленность Германии находится в критической ситуации». Если в следующем году мировая экономика вырастет на 3%, а экономическое производство в Германии сократится, она потеряет долю мирового рынка. «Германия как компания сокращается. А это не очень хорошо для любой компании», — пояснил Руссвурм. Несмотря на демографические изменения и общую нехватку рабочей силы, в отдельных отраслях и регионах сейчас существуют проблемы с занятостью: «Некоторым компаниям придётся сократить штат, потому что им просто не хватит работы».

Германия сейчас переживает структурный кризис, в значительной степени вызванный собственными силами. Федеральное правительство должно добиться результатов в 2024 году, призывают в промышленных кругах. Конкурентоспособность Германии как места для ведения бизнеса должна вновь занять центральное место, заявил президент Конфедерации немецких ассоциаций работодателей. «Если сравнивать с европейскими странами, то у нас одни из самых высоких цен на энергоносители, самые высокие налоги и сборы, самые высокие зарплаты и обветшалая инфраструктура. У нас есть много вещей, которые не только делают нас плохим местом для ведения бизнеса, но и приводят к тому, что мы проседаем. Другие европейские экономики растут, а мы — нет. Это неприемлемо», — подчеркнул Райнер Дульгер.

По его словам, «из-за разочарования и, прежде всего, из-за экономических недостатков Германии как места ведения бизнеса, всё больше инвестиционных решений принимается в пользу зарубежных стран». Значительная часть немецких малых и средних предприятий имеет расширенные рабочие места в соседних европейских странах и за рубежом.

Поскольку местоположение становится всё более непривлекательным, а продукция, произведённая в Германии, — всё менее конкурентоспособной, крупные компании переходят на существующие зарубежные предприятия. Это тихий, ползучий процесс, который недооценивают политики, предостерегают немецкие бизнесмены и промышленники.