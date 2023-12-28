WSJ: США рискуют потерять рычаги влияния из-за ухода стран от нефтедоллара

В этом году около 20% мировой нефти продавалось и покупалось в других валютах, сообщает Wall Street Journal. Ряд крупных стран стремятся уменьшить свою зависимость от доллара и поэтому пытаются торговать сырьём без его использования. По мнению экспертов, если такая тенденция продолжится, даже в нынешних масштабах, это может означать, что санкции США и угроза исключения из систем, основанных на долларах, в конечном итоге будут иметь меньший эффект.

В этом году около 20% мировой нефти продавалось и покупалось в других валютах, сообщает Wall Street Journal. Причина состоит прежде всего в том, что Россия и Иран продавали свой товар Китаю и другим покупателям.

Теперь ряд крупных стран стремятся уменьшить свою зависимость от доллара и поэтому пытаются торговать сырьём без его использования, констатирует издание. Например, Иран и Россию к этому подтолкнули западные санкции.

В результате эти государства активизировали торговлю нефтью в альтернативных валютах. Причём покупатели не заставили себя долго ждать. Китай, Индия и ряд других стран с радостью покупают эти товары, как правило, с хорошей скидкой.

Интересно и то, что по этому пути собираются пойти и другие страны, включая Бразилию, ОАЭ и даже Саудовскую Аравию. Все они уже заложили основу для будущей торговли в обход американской валюты.

«Доллар испытывает некоторую конкуренцию на сырьевых рынках», — цитирует WSJ главу отдела глобальной сырьевой стратегии в JPMorgan Chase Наталью Каневу. По её оценкам, доля мировой нефти, торговля которой идёт в альтернативных валютах, выросла уже примерно на 20%.

Согласно данным банка, в 2015 году было всего два крупных контракта на сырьевые товары с расчётами в недолларовых валютах. В 2022 году эта цифра составляла семь контрактов, а в 2023-м — уже 12. Причём в уходящем году контракты заключались в основном в России, но был и один случай в США.

В середине 2023 года Индия и ОАЭ подписали соглашение о торговле в собственных валютах, сообщает WSJ. После этого индийский нефтеперерабатывающий завод купил партию эмиратской нефти, расплатившись в рупиях.

Осенью Бразилия и Китай заключили свою первую сделку по покупке целлюлозы в местной валюте. Затем Китай договорился с Саудовской Аравией об открытии валютных свопов на $7 млрд. Причём Центробанк Китая заявил, что этот шаг не только укрепит финансовые связи, но и расширит возможности использования местных валют.

Доллар до сих пор широко доминировал в мировой торговле и финансах благодаря своей центральной роли в торговле сырьевыми товарами. На сегодняшний день американская валюта фигурирует с одной стороны в 88% сделок на валютных рынках, сообщает издание.

Соединённые Штаты максимально использовали такую роль доллара, как рычаг влияния, выступая в роли мирового сторожевого пса. Угроза исключения из мировой финансовой системы, где правил доллар, имела большой вес. Поэтому ослабление американской валюты грозит оказать негативное влияние и на авторитет Вашингтона.

WSJ напоминает, что основа связи между нефтяными рынками и долларом была заложена ещё в 1945 году после сделки между Рузвельтом и королём Абдулазизом Ибн Саудом, по которой поставки энергоносителей из Саудовской Аравии были обменены на гарантии безопасности США.

Со временем нефтедоллары, заработанные производителями нефти, стали возвращаться в инвестиции, например, в казначейские облигации, и это, в свою очередь, помогло повысить спрос на американские активы.

Ситуация особенно резко изменилась после начала российской СВО на Украине в феврале 2022 года. Тогда западные страны ввели антироссийские санкции, заморозили активы ЦБ РФ, заблокировали доступ российских банков к международной платёжной системе SWIFT и предприняли попытки ограничить цены на нефть. В результате Москва была вынуждена начать искать альтернативные финансовые каналы.

Другие страны восприняли это как тревожный сигнал, что США могут поступить с ними аналогичным образом в будущем, признаёт WSJ. Поэтому они также стали предпринимать шаги по снижению своей зависимости от американской валюты.

«Это то, что всё больше беспокоит другие страны. Некоторые стремятся снизить риск возможных санкций за использование долларов в торговле. Китай пытается выступать в качестве геополитического противовеса», — пояснил изданию главный экономист Capital Economics Уильям Джексон.

В центре этих знаковых изменений стоит нефть. Так называемый теневой флот помог осуществить поставки нефти покупателям в Азии, благодаря чему доходы России от этого вида экспорта в ноябре превысили $18 млрд. По данным института международных финансов, российская нефть продавалась в юанях, рублях, рупиях и дирхамах.

В июле Россия продавала Китаю более 2 млн баррелей нефти ежедневно. Оплата поставок шла в основном в юанях. По итогам года Москва стала самым крупным поставщиком сырой нефти в Китай и передала Пекину основные газовые контракты, сообщает WSJ. Более того, и Иран увеличил продажу нефти Китаю, также получая оплату в юанях.

В этой отрасли именно цена является ключевым стимулом, поскольку оплата в национальных валютах помогает снизить транзакционные издержки. К тому же российская нефть является наиболее привлекательной благодаря тому, что она дешевле других мировых аналогов.

По последним данным, Нью-Дели посоветовал своим крупнейшим нефтяным компаниям обратить внимание на российскую нефть. В результате Индия стала крупнейшим новым потребителем энергоресурсов в России, а оплата шла в дирхамах, юанях и рупиях. К этим странам в 2023 году присоединился и Пакистан, оплачивая российскую нефть в юанях.

По признанию WSJ, наиболее заметный сдвиг мог бы произойти, если бы Саудовская Аравия, являясь крупнейшим мировым экспортёром сырой нефти, начала продавать значительные объёмы в валютах, отличных от доллара. На Всемирном экономическом форуме в 2023 году министр финансов этого королевства заявил, что его страна готова обсуждать сделки с использованием других валют.

Китай активно укрепляет политические связи с Саудовской Аравией. Он создал рынок фьючерсов на нефть, номинированный в юанях в 2018 году. Но торговля велась в основном местными игроками. Более того, даже если страны Персидского залива используют местные валюты для транзакций, их национальные валюты всё равно привязаны к доллару. Поэтому, по мнению WSJ, центральную роль доллара на нефтяных рынках пока поколебать довольно сложно.

«Потребуется много времени, чтобы увидеть значительную дедолларизацию. Нынешняя система существует десятилетиями, её трудно заменить. Но если это продолжится, даже в таких небольших масштабах, это может означать, что санкции США и угроза исключения из систем, основанных на долларах, в конечном итоге будут иметь меньший эффект», — подытожил Джексон из Capital Economics.