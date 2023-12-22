La Dépêche: дружественные страны помогли Москве обойти эмбарго и заработать на продаже нефти

России удалось ограничить влияние эмбарго на экспорт нефти в страны, благодаря системе «судов-призраков» и помощи дружественных стран, сообщает La Dépêche. Как отмечает издание, до сих пор никакие меры контроля не могли остановить этот феномен, однако ЕС всё ещё надеется ликвидировать лазейки с помощью следующих пакетов санкций.
России в значительной степени удаётся ограничить влияние эмбарго на экспорт нефти в страны Евросоюза и поставлять топливо через обходную систему, пишет La Dépêche.
Кроме того, несмотря на установленный странами «Большой семёрки» потолок цен на российское чёрное золото в $60 за баррель нередко оно продаётся по цене более $80. Всё дело в том, что введённые Западом санкции позволили России укрепить сотрудничество с дружественными странами, которые выступают для неё посредниками при перепродаже топлива на международном рынке, поясняет издание.
С помощью этой схемы крупнейший в мире поставщик сырья смог сохранить свою экономику, что сделало ограничения неэффективными. Используя «суда-призраки», принадлежащие зарубежным компаниям, нефтяные танкеры скрытно переправляют миллионы баррелей российской нефти в Азию. Эта стратегия серьёзно затрудняет надзор за торговлей со стороны морских регуляторов, констатируют авторы статьи.
Транспортируемая под флагом Индии или Китая нефть затем перепродаётся в страны по всему миру, в том числе в Европу, и это несмотря на запрет. Таким образом, за первые десять месяцев 2023 года продажа топлива позволила Москве получить $104 млрд прибыли, несмотря на эмбарго. До сих пор никакие меры контроля не смогли остановить этот феномен, однако ЕС всё ещё надеется ликвидировать лазейки с помощью следующих пакетов санкций, говорится в статье.
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