WION: Турция в 2023 году сэкономила $2 млрд за счёт поставок нефти из России

Благодаря дешёвому импорту российских энергоносителей Турция сумела сэкономить средства, сократить дефицит торгового баланса и ослабить давление на лиру, сообщает WION. За 2023 год Анкара значительно увеличила импорт российской нефти марки Urals, а также поставки российского дизельного топлива, мазута, реактивного и морского топлива.

Турция стала ведущей державой в области энергетики, сэкономив $2 млрд за счёт увеличения импорта российской нефти со скидкой. Несмотря на западные санкции, Анкара осталась невозмутимой, даже выразив заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве со своим восточным соседом.

Недавние события свидетельствуют о стремлении Турции укрепить свой энергетический портфель. А сделка ЛУКОЙЛа с SOCAR, позволяющая перерабатывать до 200 тысяч баррелей в сутки на турецком нефтеперерабатывающем заводе STAR, ещё больше укрепила позиции Турции.

Импорт российской нефти марки Urals в Турцию в ноябре 2023 года вырос до рекордных 400 тысяч баррелей в сутки, что составило 14% от общего объёма российского экспорта нефти по морю. Кроме того, импорт Турцией российского дизельного топлива, мазута, реактивного и морского топлива подскочил на 200% в январе — ноябре 2023 года.

Это имеет значительные экономические последствия. Более дешёвый импорт энергоносителей значительно сократил дефицит торгового баланса Турции и ослабил давление на её валюту, которая в этом году потеряла 30% стоимости.

Несмотря на обвинения в косвенной помощи России в условиях украинского кризиса, Турция сохраняет свою позицию, приписывая успех экспорту топлива, полученного из очень скудных источников. Между тем переговоры между Москвой и Анкарой о создании хаба для российского газа в Турции сигнализируют о потенциальном сдвиге в региональной энергетической динамике и стремлении Анкары стать крупным центром распределения энергии для Южной Европы.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.