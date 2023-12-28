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Bild: «худшее только впереди» — эксперты озвучили прогноз для Германии на 2024 год

Материал представлен в пересказе ИноТВ
2023 год выдался для Германии непростым, но «худшее только впереди», пишет Bild со ссылкой на немецких экспертов. Страну ожидает сильное «политическое землетрясение» в связи с укреплением позиций «Альтернативы для Германии», а также появлением новой партии левого политика Сары Вагенкнехт. Да и прогнозы во всех остальных сферах звучат крайне мрачно, рассказывает таблоид.
Bild: «худшее только впереди» — эксперты озвучили прогноз для Германии на 2024 год
AP
В следующем году Германии грозит сильное «политическое землетрясение», пишет Bild. Уже сейчас система переживает кризис, но «худшее только впереди», убеждены эксперты.
 
И связано это с рядом факторов, в частности ростом популярности партии «Альтернатива для Германии». Рейтинг этого политического объединения по всей стране составляет 22%, а в восточной части — целых 30%. Позиции социал-демократов, свободных демократов, зелёных, ХДС и ХСС ослабнут. А результаты выборов в восточных землях могут дестабилизировать и другие регионы.
 
К тому же левый политик Сара Вагенкнехт объявила о создании собственной партии, которая также способна сильно изменить политический ландшафт страны. Однако некоторые эксперты в этом сомневаются. Другие же считают, что она как раз может забрать часть избирателей у «Альтернативы для Германии».
 
Серьёзной проблемой для ФРГ также останется миграция. Пересидеть кризис молча у политиков в Берлине уже не получится. Необходимы действия. Да и в целом прогнозы экспертов на 2024 год выглядят очень мрачными. Некоторые из них предрекают ухудшение практически во всех областях.

Во внутренней политике наступит «этап глубочайшей поляризации падения управляемости». В экономике — «время спада». В финансово-политической сфере — «ненастье». В социальной — «период нарастающей напряжённости, роста недовольства и возмущения». В образовательной — «падение качества на всех уровнях, а также снижение конкурентоспособности». В Европе же Германия станет «одиозным колоссом на глиняных ногах».

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Bild Германия Европа
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Альтернатива для Германии Германия кризис мигранты образование Сара Вагенкнехт финансы экономика
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