Bild: «худшее только впереди» — эксперты озвучили прогноз для Германии на 2024 год
Во внутренней политике наступит «этап глубочайшей поляризации падения управляемости». В экономике — «время спада». В финансово-политической сфере — «ненастье». В социальной — «период нарастающей напряжённости, роста недовольства и возмущения». В образовательной — «падение качества на всех уровнях, а также снижение конкурентоспособности». В Европе же Германия станет «одиозным колоссом на глиняных ногах».
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