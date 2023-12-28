Bild: «худшее только впереди» — эксперты озвучили прогноз для Германии на 2024 год

2023 год выдался для Германии непростым, но «худшее только впереди», пишет Bild со ссылкой на немецких экспертов. Страну ожидает сильное «политическое землетрясение» в связи с укреплением позиций «Альтернативы для Германии», а также появлением новой партии левого политика Сары Вагенкнехт. Да и прогнозы во всех остальных сферах звучат крайне мрачно, рассказывает таблоид.

В следующем году Германии грозит сильное «политическое землетрясение», пишет Bild. Уже сейчас система переживает кризис, но «худшее только впереди», убеждены эксперты.

И связано это с рядом факторов, в частности ростом популярности партии «Альтернатива для Германии». Рейтинг этого политического объединения по всей стране составляет 22%, а в восточной части — целых 30%. Позиции социал-демократов, свободных демократов, зелёных, ХДС и ХСС ослабнут. А результаты выборов в восточных землях могут дестабилизировать и другие регионы.

К тому же левый политик Сара Вагенкнехт объявила о создании собственной партии, которая также способна сильно изменить политический ландшафт страны. Однако некоторые эксперты в этом сомневаются. Другие же считают, что она как раз может забрать часть избирателей у «Альтернативы для Германии».

Серьёзной проблемой для ФРГ также останется миграция. Пересидеть кризис молча у политиков в Берлине уже не получится. Необходимы действия. Да и в целом прогнозы экспертов на 2024 год выглядят очень мрачными. Некоторые из них предрекают ухудшение практически во всех областях.

Во внутренней политике наступит «этап глубочайшей поляризации падения управляемости». В экономике — «время спада». В финансово-политической сфере — «ненастье». В социальной — «период нарастающей напряжённости, роста недовольства и возмущения». В образовательной — «падение качества на всех уровнях, а также снижение конкурентоспособности». В Европе же Германия станет «одиозным колоссом на глиняных ногах».