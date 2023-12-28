Fox News: Байден зря всё валит на СМИ — в экономике США всё печально, и люди это видят

Джо Байден в ответ на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию в экономике заявил, что в США всё отлично, и порекомендовал СМИ «правильно об этом писать», передаёт Fox News. Как полагает внештатный обозреватель канала Тэмми Брюс, такая позиция показывает, что Байден и его команда бесконечно далеки от народа и держат его за кучку зомби — ведь американцы и без прессы видят, что цены на продукты постоянно растут.

ЖУРНАЛИСТ: Вопрос об экономике: какие у вас ожидания на следующий год?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Всё у нас хорошо. Взгляните только. Начинайте уже правильно об этом писать.

Так президент Байден свалил на СМИ вину за разочарование американцев «байденомикой» — а тем временем один из соцопросов по итогам года показал, что экономическую повестку президента одобряют лишь 39 процентов респондентов.

А у нас в гостях — внештатный обозреватель Fox News Тэмми Брюс. Доброе утро, Тэмми! У меня такое чувство, что люди в Белом доме услышали эти слова и воскликнули: «О нет! У нас же совсем не такой посыл!» Ведь американцы сейчас уж точно не считают, что «всё у нас хорошо».

ТЭММИ БРЮС, внештатный обозреватель Fox News: Там можно было услышать две вещи: во-первых, что человек говорит в частной обстановке — то есть то, что СМИ «неправильно об этом пишут», — и это очередная ошибка президента, поскольку тут он говорит ведь без купюр; впрочем, иногда это и хорошо, потому что мы можем узнать, что обсуждают в администрации, — и, получается, там жалуются на СМИ. А во-вторых, дальше он уже говорит то, что должен сказать — а именно, что всё замечательно. Но факт в том, что американцы знают, что это не так.

И вот они говорят, что всё дело в том, как пресса освещает ситуацию, — и это также показывает, что в администрации очень плохо представляют быт обычных людей. Если говорить об инфляции — она замедлилась, но ведь здесь подразумевается уровень базовой инфляции, в котором не учитываются расходы на энергию и продукты питания, а вот как раз с ними мы ежедневно сталкиваемся (с ростом цен. — ИноТВ). Растут и арендные ставки — рост уже где-то больше 6 процентов. Да и сама инфляция: в январе 2021 года она, если не ошибаюсь, не превышала 2 процента, а теперь держится выше 3.

И если бы я консультировала администрацию — а я её не консультирую, — то я бы, очевидно, сказала, что решением для них явно станет честность. Что больше всего досаждает американцам, так это то, что их игнорируют при помощи вот таких вот опущений касательно наших повседневных дел. В этом и заключается проблема команды Байдена. Но они ведь действительно считают, что если бы СМИ всё «правильно» освещали, то всё было бы по-другому — и этим они выдают пренебрежительное отношение к народу: по их мнению, американцы будто пустоголовые зомби, сидят и ждут, пока им скажут, что им думать по поводу своей жизни. А этого не будет. Быть может, подобное можно проделать с Ближним Востоком, поскольку мы туда каждый день не наведываемся, или с чём-то ещё типа глобального потепления, которое сложно определить в количественных категориях, но уж с нашими кошельками так не получится.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2023 года.