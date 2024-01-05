Frankfurter Rundschau: давление на Зеленского для заключения мира с Россией растёт

21:37
В ООН назвали сектор Газа местом смерти и отчаяния
Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что сектор Газа превратился в место смерти и отчаяния.
21:35
Российского теннисиста дисквалифицировали из-за отказа пройти допинг-тест
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) приняло решение наложить дисциплинарные санкции на россиянина Владислава Иванова.
21:26
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России в Челябинской области.
21:20
Жамнов: к плей-офф КХЛ Ковальчук будет готов на сто процентов
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов после дерби с ЦСКА рассказал о готовности нападающего Ильи Ковальчука и остальных хоккеистов команды к старту в Кубке Гагарина.
21:18
ВОЗ призвала вакцинироваться от COVID-19 из-за роста случаев заболевания
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на своей странице в соцсетях призвал всех носить маски и делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания.
21:05
Радулов вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории КХЛ
Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов продолжает ставить личные рекорды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
21:01
МИД Германии заявил, что не считает действия Израиля в Газе геноцидом
Официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, что ФРГ не считает действия Израиля на территории сектора Газа геноцидом.
20:50
Косторная заявила, что в её конфликте с дизайнерами поставлена точка
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная сообщила, что её конфликт с дизайнерами костюмов исчерпан.
20:43
Тепло пришло в первые 20 домов в Подольске после аварии в котельной
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что тепло пришло в первые 20 домов пострадавшего после аварии в котельной микрорайона Подольска.
20:33
Карасёв: руководители УЕФА были довольны моей работой на сборах
Российский арбитр Сергей Карасёв сообщил, что руководители судейского корпуса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворены его работой на сборах в сентябре 2023 года.
20:31
В Белом доме заявили о риске частичного шатдауна в США в январе
Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг заявила о существовании риска того, что американские власти в январе столкнутся с частичным шатдауном.
20:17
Косторная вернула костюмы дизайнеру Куклычёвой
Дизайнер Алёна Куклычёва сообщила, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная вернула ей костюмы для выступлений после прекращения сотрудничества.
20:17
«Общественное»: в Херсоне прогремели взрывы
Во временно подконтрольном ВСУ российском Херсоне прогремели взрывы.
20:11
Три поезда задержались более чем на два часа в Ярославской области
Северная железная дорога (СЖД) сообщила, что три поезда по техническим причинам задержались более чем на два часа в Ярославской области.
20:05
Экс-полковник СБУ Стариков: Россия нанесла массированные удары по ПВО Украины
Бывший полковник СБУ Олег Стариков на своём YouTube-канале рассказал, что целью российских ударов были украинские силы ПВО и инфраструктура.
20:00
Чехия забросила четыре шайбы за 50 секунд и обыграла Финляндию в матче за бронзу МЧМ
Сборная Чехии завоевала бронзовые медали молодёжного чемпионата мира (U-20) по хоккею 2024 года в Швеции.
19:58
Число пострадавших из-за обстрела Горловки возросло до четырёх
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что число пострадавших из-за обстрела города украинцами возросло до четырёх.
19:47
Тардиф: ситуация с Федотовым окажет влияние на решение IIHF по России
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в России должны соблюдать правила трансферов игроков в зарубежные клубы.
19:45
ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank
Люксембургский ABH Holdings намерен через суд взыскать $1 млрд с украинских властей в связи с национализацией Киевом Sense Bank.
19:38
Дубль Каменева помог ЦСКА победить «Спартак» в матче КХЛ
ЦСКА на своём льду нанёс поражение «Спартаку» в московском дерби в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:32
Axios: между представителями администрации Белого дома растёт напряжённость
Напряжённость растёт между представителями администрации Белого дома — пресс-секретарём Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
19:28
«Локомотив» обыграл СКА и вышел в лидеры Западной конференции КХЛ
Ярославский «Локомотив» в гостях нанёс поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:19
Число пострадавших из-за обстрела Горловки возросло до трёх
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что число пострадавших из-за обстрела города украинцами возросло до трёх.
19:16
Генерал Кривонос рассказал о последствиях для ВСУ наступления России на Чернигов
Генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» рассказал о последствиях наступления России на Чернигов для ВСУ.
19:13
IIHF рассмотрит допуск России до Олимпиады-2026 12—13 февраля
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал точные даты рассмотрения вопроса по допуску сборных России и Белоруссии до участия в международных турнирах.
19:10
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Афганистане
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 в Афганистане.
19:06
Стали известны детали смерти режиссёра Елены Демидовой
Светлана Демидова, дочь скончавшейся сценаристки и режиссёра Елены Демидовой, рассказала детали её смерти.
18:56
Спортдир «Оренбурга» — о фразе с «кем не бывает»: она была вырвана из контекста
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев считает, что его слова по ситуации с потенциальным новичком чилийцем Хорди Томпсоном неправильно интерпретировали.
18:53
Власти Непала приостановили выдачу разрешений на работу в России и на Украине
Правительство Непала решило запретить выдачу разрешений на работу своим гражданам в России и на Украине, говорится в материале The Himalayan Times.
18:47
Крупный пожар разгорелся в Нью-Джерси
Крупное возгорание охватило склад в городе Элизабет в американском штате Нью-Джерси неподалеку от аэропорта Ньюарк.
18:39
Рублёв — после победы над Фисом: с такими игроками у тенниса большое будущее
Россиянин Андрей Рублёв считает, что француз Артур Фис провёл отличный четвертьфинальный матч на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.
18:32
Shafaq News: база США на севере Ирака подверглась атаке беспилотника
Американская военная база Харир в окрестностях иракского города Эрбиль подверглась атаке беспилотника.
18:25
Лесовой успешно прошёл медобследование в «Маккаби» из Хайфы
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой близок к переходу в «Маккаби» из Хайфы.
18:24
Пять транспортных средств столкнулись на трассе в Ивановской области
На трассе Иваново — Ярославль, у деревни Голчаново, столкнулись пять транспортных средств, три человека пострадали, говорится в сообщении МЧС Ивановской области.
18:16
Собянин сообщил о полном устранении последствий возгорания на подстанции в СВАО
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об устранении последствий аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе.
18:13
Охранник промышленного предприятия в Шебекине пострадал из-за обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что охранник одного из промышленных предприятий в Шебекине пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск.
18:10
Чемпионка мира по быстрым шахматам Боднарук: мы не общаемся с украинками
Чемпионка мира по рапиду 2023 года россиянка Анастасия Боднарук призналась, что отечественные шахматистки не поддерживают никаких отношений с украинками на турнирах.
18:04
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Горловки
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинцев.
18:01
Взрыв прозвучал в Кривом Роге
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины зафиксирован взрыв.
17:51
Глава МО Украины отчитался коллеге из Польши о ситуации на фронте
Министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках телефонного разговора с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем отчитался своему коллеге о ситуации на фронте.
17:46
Надаль уступил Томпсону и не смог выйти в полуфинал турнира в Брисбене
Испанец Рафаэль Надаль не смог пробиться в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.
17:41
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинцы обстреляли Горловку кассетными снарядами.
17:33
IIHF: допуск России зависит от возможности безопасной организации соревнований
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал условия возвращения сборных России и Белоруссии на турниры.
17:32
ERR: сбой произошёл на участке кабеля Estlink 1 между Финляндией и Эстонией
Подводный энергокабель Estlink 1, проложенный на территории Финляндии и Эстонии, перестал функционировать из-за неисправности.
17:26
Оппозиционная партия обвинила власти Молдавии в удушении сельского хозяйства
Лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил действующие власти Молдавии в удушении в стране сельского хозяйства и села в целом.
17:22
IIHF определится с участием сборной России в Олимпиаде до конца февраля
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф не исключил, что сборная России примет участие в зимней Олимпиаде 2026 года.
17:14
Украинский депутат Рудык назвала Армагеддоном удар ВКС России по Киеву
Депутат Верховной рады Кира Рудык заявила, что ракетный удар российской армии по стратегическим объектам в Киеве был таким, словно «наступил конец света».
17:13
В ДНР учредят медаль за освобождение Марьинки
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о намерении учредить медаль за освобождение Марьинки. Соответствующий документ уже внесён на рассмотрение в Народный совет республики.
17:11
В Сербии баржа с азотными удобрениями врезалась в мост и утонула
В реке Дунай на границе Сербии и Хорватии после столкновения с мостом затонула баржа Lola 5, на борту которой находилась тысяча тонн азотных удобрений. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.
17:11
Роналду не попал в символическую сборную 2023 года по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала состав символической сборной 2023 года.