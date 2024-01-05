Frankfurter Rundschau: давление на Зеленского для заключения мира с Россией растёт

Украинский президент Владимир Зеленский отказывается вести мирные переговоры с Россией и злится на своих западных союзников, что они от него этого требуют, пишет Frankfurter Rundschau. Но ситуация для Украины лучше не становится. США, самый главный спонсор Киева, колеблются с выплатой необходимых денег. Призывы к диалогу звучат всё громче и настойчивее, а вместе с ними растёт международное и даже местами внутреннее давление на Зеленского.

Украинский президент Владимир Зеленский отвергает возможность мирных переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, пишет Frankfurter Rundschau. Он считает, что это будет «признаком слабости», и злится на требования своих союзников начать диалог с Россией.

Но эти требования звучат всё громче. При этом ситуация для Украины только ухудшается. США, самый главный спонсор Киева, колеблются с выплатой необходимых денег. Республиканцы блокируют очередной пакет финансовой помощи, призывая украинские власти найти другое решение и, в частности, смириться с возможностью утраты части своих территорий.

Боевые действия можно окончить только путём переговоров и в том случае, если каждая сторона откажется от того, от чего она не хочет отказываться, заявил один из республиканских сенаторов. Зеленский же не хочет рассматривать такой вариант, но международное и даже местами внутреннее давление на него растёт с каждым днём.