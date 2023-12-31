Положение Зеленского на Украине становится всё более спорным на фоне неудач на фронте, сообщает французский онлайн-телеканал TVL. Как отмечает эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс, украинские стратегии находятся в замешательстве, не зная, как объяснить населению необходимость дальнейшего отступления после несбыточных обещаний в отношении контрнаступления ВСУ и огромных потерь, к которым оно привело.

ВЕДУЩАЯ: Украина на пути к внутреннему взрыву. Вдобавок к трудностям на фронте Киев отныне сотрясают всё более очевидные политические разногласия. И отмена президентских выборов только подпитывает волну недовольства. Подробности далее.

Власть Зеленского всё активнее оспаривают в период, когда положение Киева на фронте становится особенно щекотливым. Отношения Зеленского и главы его генштаба дали трещину из-за споров о будущем конфликта. Хотя Бернар Анри Леви* пишет, что продолжать вооружать Украину жизненно важно, кажется всё более очевидным — или, по крайней мере, очевидным для всё большего числа людей, — что каждое обещание дополнительной помощи Киеву приводит исключительно к росту числа погибших на фронте. Разумеется, эти места плохо знакомы философу в распахнутом пальто, снимающему свои фильмы в студии на фоне хромакея.

На деле, международная поддержка, будь то финансовая помощь или прямые поставки оружия и боеприпасов, искусственно поддерживает идею о том, что исход конфликта может быть в пользу Украины. Эта идея родилась, благодаря полностью оторванным от реальности на местах рассказам в СМИ. Тем не менее разногласия между никогда не воевавшим Зеленским и главой генштаба украинской армии генералом Залужным бросаются в глаза. Специалист по урегулированию кризисов Эрве Каресс анализирует текущую стратегию Киева.

ЭРВЕ КАРЕСС, специалист по урегулированию кризисов: Что касается украинской стратегии. Они логичным образом перешли к оборонной стратегии, но у них возникла дилемма: должны ли они сражаться на текущих позициях с риском истощения своих кадров, своих сил перед лицом сокрушительного для них огневого превосходства русских, или же согласиться на стратегическое отступление с целью перегруппировки на оборонительных рубежах.

Киев находится в крайне сложном положении. Его военные не только измотаны двумя годами конфликта, но и сломлены ужасающими потерями, которых необходимо было избежать.

ЭРВЕ КАРЕСС: Это настоящая дилемма для украинских стратегов — как для военных, так и политических. Ведь после того, как они подпитывали огромные надежды на летнее наступление и допустили огромные потери во время этого летнего наступления, им придётся объяснять украинскому народу, который начинает уставать от конфликта, что теперь они согласны на стратегическое отступление (или то, что можно таковым назвать), чтобы в конечном итоге подготовиться к отвоеванию потерянных территорий после восстановления украинских сил.

Таким образом, украинское руководство, возможно, будет опираться на миф о том, что Украина может двигаться от поражения к поражению вплоть до окончательной победы. Население вряд ли проглотит эти рассказы, поскольку в умах людей час подведения итогов уже настал. Вряд ли объявленная Зеленским отмена выборов изменит ситуацию. Напротив. Ко всему прочему, начинают ходить разговоры о том, что Владимир Путин был готов к переговорам о восстановлении мира с Украиной почти сразу после ввода российских войск. Украинцы отныне осознают, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2023 года.

* Французский философ (прим. ИноТВ).