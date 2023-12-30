France info: уставшие украинские солдаты требуют сменить их на фронте

Киевская армия морально истощена и нуждается в ротации военных, рассказывает France info. Людей не хватает, и над Украиной зависла угроза новой мобилизации.

Спустя почти два года войны украинская армия истощена, пишет France info. «Нам не хватает солдат и врачей. Сколько ещё мы сможем продержаться? — возмущается Александр с фронта Донбасса. — Люди не железные». В Авдеевке солдаты умирают тысячами, боеприпасы приходится экономить в ожидании помощи с Запада.

Но даже западной поддержки будет недостаточно. «Все парни устали морально, не физически, — объясняет 22-летний Беха. — Нам сказали, что в этом году наши увольнительные отменены, потому что нет людей, некому воевать». Боевой дух солдат также подрывает то, что в тылу живут обычной жизнью, а огромное число украинцев смогло уклониться от призыва с помощью поддельных справок или бегства за границу.

Солдаты требуют смены, их семьи выходят на демонстрации с требованием прислать новобранцев на фронт. Во вторник Зеленский заявил, что военное руководство рекомендовало ему провести дополнительную мобилизацию на 450—500 тыс. человек, чем посеял панику среди военнообязанных.