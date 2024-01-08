Обозреватель Telegraph: Украина — демонстрация того, что Британии как никогда нужны истребители

16:30 Биатлонистка Шевченко — о падении с велосипеда: три шва наложили в прошлом мае Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала о падении с велосипеда во время тренировочных сборов, после которого на лицо пришлось накладывать швы.

16:25 При столкновении 30 машин на трассе в Новгородской области погибли четыре человека В результате столкновения около 30 машин на трассе М-11 в Новгородской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД России.

16:25 Шевченко: теперь я уже не просто бывшая лыжница, а полноценный биатлонист Россиянка Наталия Шевченко поделилась эмоциями от своего первого сезона в биатлоне.

16:12 Мостовой считает, что Головин может войти в число лучших игроков России Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение касательно полузащитника «Монако» Александра Головина.

16:09 Минск пересмотрит неприглашение наблюдателей ОБСЕ в случае отмены санкций Запада Решение Белоруссии не приглашать на парламентские выборы наблюдателей ОБСЕ может быть пересмотрено, но лишь в том случае, если Запад откажется от политики санкций. Об этом заявил представитель республики при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас.

16:02 Карелин: МОК уже давно потерял свою автономность Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин назвал «драконовскими» санкции Международного олимпийского комитета (МОК) против российского спорта.

15:55 В Китае за взятки арестовали бывшего топ-менеджера нефтегазовой корпорации Полицейские в Китае арестовали бывшего заместителя гендиректора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Сюй Вэньжуна. Поводом к его аресту послужили подозрения в получении взятки.

15:51 Гиоргобиани: Губановой нужно кататься на голову выше соперников на ЧЕ Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани заявила, что Анастасия Губанова должна кататься на порядок лучше соперниц на чемпионате Европы.

15:50 РИА Новости: причиной смерти журналиста «Ленты.Ру» Рыбина стала кардиомиопатия Причиной смерти журналиста Александра Рыбина, который сотрудничал с «Лентой.Ру» и порталом «Рабкор», стала кардиомиопатия.

15:47 Булыкин: от перехода Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив» выигрывают все Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на подписание железнодорожниками полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

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15:32 В Петербурге двое детей погибли при пожаре в квартире В Санкт-Петербурге двое детей погибли в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома.

15:30 Представитель: ЕС приступает к обсуждению военной миссии в Красном море Запуск собственной военной миссии Европейского союза в Красном море станет темой обсуждений, к которым объединение намерено приступить на текущей неделе. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

15:27 УНИКС уступил «Енисею» и прервал серию из семи побед в Единой лиге ВТБ Казанский УНИКС на выезде уступил красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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15:19 Вытесненный из Польши гражданин Йемена умер на белорусской границе Беженец из Йемена, которого вытеснили польские силовики, умер на границе в Брестской области Белоруссии. Информацию об этом предоставил белорусский пограничный комитет.

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15:10 Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 23 084 Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газы достигло 23 084, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.

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14:55 WSJ: Польша пыталась препятствовать расследованию взрывов на «Северных потоках» Польские чиновники пытались препятствовать расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», скрывая доказательства о передвижении по Польше подозреваемых в диверсии.

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14:30 Посол: Россия и Индия намерены сотрудничать в сфере малых атомных реакторов Власти России и Индии ведут переговоры на тему расширения сотрудничества в сфере мирного атома, в том числе — в сфере малых атомных реакторов. Информацию об этом предоставил посол России в Нью-Дели Денис Алипов.

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14:19 В Петербурге ребёнок получил травму головы во время катания на тюбинге Шестилетнего мальчика госпитализировали в Санкт-Петербурге после того, как он врезался в дерево во время катания на тюбинге. Как сообщили в областном следственном управлении СК, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

14:17 Американская ULA запустила к Луне ракету Vulcan с модулем Peregrine Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила во Флориде ракету-носитель Vulcan Centaur, которая должна доставить груз к Луне.

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14:10 Аналитики рассказали о последствиях ухода Мишеля с поста главы Евросовета Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин и политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT рассказали, как на политику Евросовета повлияет уход с поста главы Шарля Мишеля и возможное председательство венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

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13:57 RMC Sport: ПСЖ не в курсе насчёт соглашения между Мбаппе и «Реалом» «Пари Сен-Жермен» не в курсе о соглашении между нападающим команды Килианом Мбаппе и мадридским «Реалом».

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13:50 Захарян: сейчас в «Реал Сосьедад» я наслаждаюсь и работаю Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал об основных сложностях после перехода в испанский клуб.

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13:38 МО: ВС России отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении Подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки ВСУ севернее населённого пункта Приютное Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

13:36 РИА Новости: старт нового сезона РПЛ запланирован на 19 июля Стала известна дата старта следующего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

13:31 В «Урале» заявили, что не рассматривают вариант с подписанием Черышева Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможность подписания полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

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13:12 Шевченко вышел в 1/8 финала турнира ATP в Аделаиде Российский теннисист Александр Шевченко с победы стартовал на турнире ATP 250 в Аделаиде (Австралия).

13:08 МО: ВС России нанесли удар при помощи комплекса «Кинжал» по объектам ВПК Украины Вооружённые силы России утром 8 января нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

13:05 Власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Хмельницкой области Взрывы, прогремевшие в Хмельницкой области на западе Украины, повредили расположенные там объекты инфраструктуры. Как сообщили в Telegram-канале областной военной администрации, на одном из них произошёл пожар.