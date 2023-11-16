Die Welt: боевые действия на Украине подтолкнули НАТО к обновлению своего флота самолётов-разведчиков

Боевые действия на Украине напомнили НАТО о важности обладания современными средствами обороны, пишет Die Welt. И поэтому альянс решил обновить свой флот самолётов наблюдения и разведки, который базируется в Германии. Речь идёт о закупке шести машин типа Boeing E-7A Wedgetail, которые, по приблизительным подсчётам, обойдутся в €4,5 млрд, рассказывает немецкое издание.

Боевые действия на Украине напомнили НАТО о значимости современной оборонительной техники, пишет Die Welt. В связи с этим альянс планирует потратить миллиарды на обновление своего флота самолётов наблюдения и разведки. Основный опорный пункт флота находится на авиабазе Гайленкирхен вблизи немецкого города Ахен. На данный момент в нём находится 14 машин, сконструированных на базе модели Boeing 707. В эксплуатации они уже больше 30 лет. Летательные аппараты были задействованы во всех крупных операциях НАТО в рамках борьбы с терроризмом и в косовской войне.

Теперь же альянс собирается заменить часть из них — а именно шесть — на самолёты типа Boeing E-7A Wedgetail, продолжает немецкое издание. Первые из них поднимутся в воздух уже к 2031 году. «Самолёты наблюдения и равзедки имеют решающее значение для коллективной обороны НАТО, и я приветствую инициативу союзников по инвестированию в высокотехнологичные средства», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

При этом стоимость всего проекта он не назвал. Но можно предположить, что самолёты обойдутся военной организации приблизительно в €4,5 млрд, так как британское правительство оценило закупку трёх таких машин для собственных ВВС в €2,17 млрд. Эта инвестиция в современную технику показывает силу трансатлантического сотрудничества в сфере обороны, подчеркнул Столтенберг.